Эксперт дал совет женщинам, которые хотят привлечь милого, доброго мужчину, а не эгоистичного, манипулятивного наглеца.

Вы хотите привлечь искренне милого, доброго мужчину, а не эгоистичного, манипулятивного наглеца? Есть стратегии, которые вы можете использовать, и способы познакомиться с хорошими мужчинами, которые вы, вероятно, еще не пробовали. О них говорится в материале издания HackSpirit.

Отмечается, что ваши привычки и поведение, возможно, отталкивают мужчин, которых вы на самом деле хотите привлечь. Издание советует попрощаться с восемью способами поведения.

1) Поиски любви в клубе

Видео дня

Многие люди хотят прогуляться, повеселиться, выпить и заняться сексом, не относясь серьезно и не имея никаких обязательств. Нет проблем, за исключением случаев, когда вы действительно ищете отношения с хорошим мужчиной.

Будьте реалистичны в своих ожиданиях относительно того, где вы можете встретить мужчину, который на самом деле станет отличным партнером. Вероятно, это не в клубе, поэтому начните искать в другом месте.

2) Попытка быть тем, кем ты не являешься

Знаете ли вы, почему люди всегда дают старый совет "Будь собой" людям, которые беспокоятся о свиданиях? Потому что, хотя это самый очевидный совет, он, как правило, самый подходящий.

Это поможет защитить вас от того, чтобы парни с самого начала не производили на вас неправильного впечатления, и это намного лучше, чем выяснять отношения позже. Кроме того, как ты надеешься встретить настоящих, добрых парней, если ты сама фальшивая?

3) Быть не тем человеком, которого вы хотите привлечь

Если вы хотите привлечь хорошего мужчину, вам стоит отказаться от поведения, "Быть самым хорошим человеком". Если вы не совсем хороший человек, но хотите привлечь человека, который поможет вам измениться, этого, скорее всего, не произойдет.

Говорят, что противоположности притягиваются, но на практике пары, как правило, собираются вместе, потому что они больше похожи, чем разные. Просто некоторые их функции отличаются, но дополняют друг друга.

4) Игнорирование своей интуиции

Вы можете заметить такие мелочи, как то, как он всегда говорит о себе или насколько он добр к вам, но груб по отношению к обслуживающему персоналу ресторанов, в которые вы ходите. Может быть, что-то шепчет вам, что он не хороший парень, но вы игнорируете этот голос.

Если это так, вы должны перестать игнорировать свои инстинкты. Возможно, вы позволяете таким вещам, как внешность и деньги, омрачать ваше суждение, но если вы хотите быть уверены, что ваш мужчина действительно красив, вы просто больше не можете их игнорировать.

5) Игры

Если вы хотите, чтобы парни перестали играть в игры с вашим сердцем, разве не имеет смысла самому перестать играть в игры с их сердцем? Некоторые люди привязывают к себе других, потому что им нравится привлекать внимание. Другие посылают смешанные сигналы: в один момент становятся горячими, а в другой – холодными, так что другой человек не догадывается, где они на самом деле.

Но хорошие парни не захотят играть в игры. Они знают, что эти игры могут быть негативными и оскорбительными, поэтому избегают их. Если это вы, то вам лучше немедленно попрощаться с таким поведением.

6) Держать другие варианты открытыми

Если вы всегда держите свои варианты открытыми, пока видите, получится ли это с одним мужчиной, подумайте о том, как это заставит его чувствовать. Разве он не увидит, что вы не полностью привержены отношениям с ним? Разве он не почувствует, что участвует в каком-то соревновании, а не просто имеет отношения?

Если вы нашли человека, которого считаете хорошим, и все может быть хорошо, прекратите встречаться с другими. Выйдите из "приложения для знакомств". Сосредоточьтесь на том, сработает это или нет. Если да, отлично! Если нет, вы всегда можете вернуться туда и попробовать еще раз, ничего не пропустив.

7) Быть закрытой

Если вокруг вас большая высокая стена, которая делает вас неуязвимой, это, вероятно, также мешает хорошим мужчинам. Если вы эмоционально замкнуты, вы, скорее всего, будете казаться сдержанной или трудной. Как это привлечет добросердечных мужчин, которые хотят узнать вас по-настоящему?

Что вы должны сделать, так это сделать себя хотя бы немного более уязвимой. Это тяжело, если ты обжигалась раньше, но, не открываясь, как ты можешь ожидать, что любящий мужчина сможет любить тебя?

8) Заставить парней нести ваш багаж

Мужчины должны быть большими и сильными, но ожидать, что парень будет иметь дело с вашим эмоциональным багажом, несправедливо. Но добрые мужчины не хотят, чтобы им не доверяли из-за того, что ваш бывший все время вам изменял или лгал.

Если вы обвиняете новых парней в том, что случилось со старыми, у вас будет много проблем в любых отношениях.

Отношения между мужчинами и женщинами

Названы 3 несчастливых знака Зодиака, которым изменяют мужчины. Ими оказались Раки, Девы и Рыбы.

Ранее ученые назвали три причины, почему женщины живут дольше мужчин.

Вас также могут заинтересовать новости: