В частности манго можно почистить с помощью овощечистки.

Бесспорно манго является фруктом высшего сорта, однако его чистка может стать настоящим вызовом. Однако есть простой, но гениальный способ получить максимум пользы от такого фрукта, передает Mirror.

Один из пользователей TikTok под никнеймом Casa Tips поделился "действительно экономичным" способом почистить манго, не выбрасывая деньги на помойку.

В своем недавнем видео эксперт отмечает, что манго можно почистить так же, как и картофель, используя овощечистку. По его словам, этот способ гарантирует, что вы "не тратите свою зарплату на расточительство фруктов".

"Пришло ваше время сделать это", - подчеркнул он, показывая, насколько эффективно овощечистка снимает кожуру, не теряя при этом драгоценную мякоть.

Эксперт также показал, как можно вкопаться в манго боком овощечистки и разрезать фрукт, чтобы получить кусочки в виде чипсов.

"Детям это понравится", - уверяет он.

Другие лайфхаки от экспертов

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