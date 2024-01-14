Профессионал в области уборки поделилась советом по поддержанию чистоты в туалетах с помощью одного простого трюка, но сантехники против.

Никто не любит часами мыть туалет или кухню, поэтому часто люди ищут лайфхаки для уборки, чтобы облегчить себе жизнь. Эксперты предостерегают от использования одного метода уборки, потому что он может посеять хаос в вашем доме.

Издание Mirror пишет, что ванные комнаты кишат бактериями и микробами, включая стрептококки, стафилококки и кишечную палочку, поэтому важно тщательно мыть все помещения, и в первую очередь сиденье унитаза. Хотя повседневные заботы могут и не приносить радость, важно их выполнять, чтобы дом был безопасным.

Недавно в сети завирусился лайфхак, который обещает поддерживать свежесть унитаза, но его опровергли эксперты.

Так, Лекси Грей опубликовала видео, в котором поделилась тем, как она чистит унитаз, что привело в изумление пользователей соцсети. Она посоветовала прорезать щель в бутылке средства для мытья пола, содержащего пищевую соду, и поместить ее в бачок унитаза. Когда Грей спустила воду в унитазе, красная жидкость вытекла через бачок в чашу, и она заявила, что благодаря этой хитрости ее туалет стал пахнуть "хорошо".

Однако некоторых сантехников ее метод не впечатлил. Они предупредили людей об опасности этого способа и сказали, что он может привести к повреждению водопровода в доме.

"Это разъест любую резиновую прокладку, повредит сливной клапан и заслонку. Наносите чистящие средства в чашу, а не в бачок", - говорится в сообщении.

Эксперты из компании Mr Rooter Plumbing не советуют использовать отбеливающие таблетки для удаления трудновыводимых пятен в туалете. Вместо этого они рекомендуют просто использовать щетку для унитаза и чистящее средство, например, спрей, чтобы оттереть все неприглядные следы.

"Чем дольше находится в бачке таблетка, тем дольше ее химикаты разрушают материалы. В конце концов, трубы унитаза начнут течь, и унитаз не сможет нормально смывать воду", - объяснили эксперты.

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