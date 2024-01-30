Рассказываем, почему кофе нельзя сливать в раковину и что еще лучше утилизировать другим способом.

Даже самые опытные хозяйки не всегда знают, что может забить раковину до критического состояния. Оказалось, что список опасных предметов и жидкостей довольно широкий - УНИАН разобрался и готов поделиться информацией.

Можно ли выливать масло в раковину

Причина, почему нельзя выливать масло в раковину, кроется в составе этого продукта. Масло - это жир, который вообще никогда не растворяется в воде, тем более, в холодной. Как только масло попадает в воду низкой температуры, оно тут же превращается в пробку и образует засор в трубах. Если не знать, можно ли выливать масло в раковину, и делать это постоянно, то рано или поздно вода перестанет "уходить" совсем - придется звать сантехника и чистить трубы.

Идеальный вариант утилизации масла - после готовки смешать его с каплей моющего средства, немного разбавить водой, вылить эту массу в пакет и выбросить в мусорку.

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Можно ли выливать кофейную гущу в раковину

Многие удивляются, почему кофе нельзя сливать в раковину, ведь это так удобно, к тому же, мелкие частички зерен легко "утекают" в слив. На самом деле, кофе - одна из самых распространенных причин образования засоров. Почему? Потому что вы могли заметить, смывая кофейную гущу в умывальник, что она не растворяется. Это значит, что в таком виде остатки кофе попадают в слив, там накапливаются и позже "забивают" трубы. Поэтому старайтесь выбрасывать гущу в мусор и только потом мыть чашку.

Можно ли выливать дрожжи в раковину

Вам стоит запомнить, что дрожжи не должны оказаться в канализации в принципе. Если вы смоете их в туалет, то они вступят в химическую реакцию и поднимут со дна унитаза все зловонные массы. Вам повезет, если содержимое канализации не окажется у вас на полу. Но не все учитывают, что может забить раковину и тесто с дрожжами - оно превратится в клейстер, который начнет обволакивать трубы, потом застывать. Этот "комок" быстро затвердеет и станет причиной экстренного вызова специалиста.

Можно ли смывать волосы в раковину

Эксперты по прочистке труб четко разъясняют, можно ли смывать ногти в раковину или оставлять там волосы. Ответ будет категорически отрицательным, потому что волосы, продвигаясь по трубам, спутываются и образуют комок. Если в него попадают и ногти, они создают дополнительные "пробки" - такие остатки не растворяются в воде.

Можно ли сливать кипяток в раковину

Причина, почему нельзя выливать кипяток в раковину - неподходящий материал труб. К примеру, если вы сварили макароны или кашу, а потом слили лишнюю воду в умывальник, то пластиковые трубы могут этого не пережить. Особенно, если сразу после этого вы включите холодную воду. Резкий перепад температур станет причиной образования трещины, которая со временем будет только увеличиваться в размерах. Из-за этого трубы начнут течь, а вам останется только менять их полностью.

Что нельзя бросать в раковину еще - перечень

Существует определенный список жидкостей и предметов, которые категорически запрещено утилизировать таким образом. Многие знают о нем, но мы приводим на всякий случай:

остатки скорлупы от яиц;

макароны и рис;

лекарства (таблетки и жидкости);

наклейки от фруктов и овощей;

строительная краска;

бытовая химия.

Первые два пункта (скорлупа и макароны\рис) - это то, что может забить раковину очень быстро. Оба этих продукта сродни клею - размягчаются в воде и образуют пробки. О наклейках можно сказать то же самое, а вот краска, лекарства и бытовая химия имеют в своем составе вещества, которые не растворяются фильтрами, а значит, способны засорить канализацию.

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