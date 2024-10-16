Ножницы следует затачивать дважды в год или чаще, если вы ими пользуетесь регулярно.

Научившись затачивать ножницы, вы сможете легко обновить обычный бытовой инструмент для более эффективной резки. Издание The Spruce рассказывает о 6 простых способах заточить ножницы вручную с помощью недорогих предметов быта.

Вы поймете, что пришло время наточить ножницы, когда вам придется несколько раз резать одно и то же место, и они больше не могут легко резать обычные предметы.

Общее правило заключается в том, что ножницы следует затачивать дважды в год или чаще, если вы ими пользуетесь регулярно.

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Если же ваши ножницы являются редко используемым бытовым инструментом, достаточно ежегодной заточки.

Как заточить ножницы с помощью алюминиевой фольги

Заточить ножницы алюминиевой фольгой быстро и недорого. Используйте фольгу, чтобы очистить лезвия ножниц и удалить накопившуюся грязь, которая притупляет их остроту:

соберите и сложите фольгу. Отрежьте кусок фольги длиной от восьми до 12 дюймов (20-30 см - УНИАН). Сложите его вдоль несколько раз, чтобы получить полоску шириной в один дюйм (2,5 см), толще одного листа фольги;

разрежьте фольгу. Возьмите ножницы и разрежьте толстую полоску. Разрежьте по всей длине лезвия, затем протрите ножницы тканью, чтобы удалить остатки грязи.

Как заточить ножницы наждачной бумагой

Шероховатая текстура наждачной бумаги работает против тупых лезвий ножниц, восстанавливая остроту. Вам нужен лишь маленький кусочек наждачной бумаги, и ваши ножницы будут как новые:

соберите и сложите наждачную бумагу. Вам понадобится кусок наждачной бумаги зернистостью 150-200: чем мельче наждачная бумага, тем лучше. Сложите наждачную бумагу пополам так, чтобы шероховатая текстура была наружу, а нижняя сторона наждачной бумаги - внутри;

вырежьте наждачную бумагу. С помощью ножниц прорежьте сложенную наждачную бумагу несколько раз, убедившись, что лезвие касается шероховатой поверхности наждачной бумаги по всей длине во время каждого разреза. Чистите ножницы влажной тряпкой.

Как точить ножницы точильным камнем

Точильный камень используется для возвращения остроты тупым лезвиям ножей, но его также можно использовать для заточки ножниц:

разберите ножницы, удалив средний винт, который удерживает два лезвия вместе. Таким образом вы сможете заточить и очистить каждое лезвие на камне отдельно;

смажьте камень маслом. Подготовьте камень, натерев его хонинговым маслом, специально разработанным для смазывания камня;

выберите грубую или мелкую зернистость. Точильный камень имеет грубую и тонкую сторону, поэтому решайте, какой вы будете использовать в зависимости от состояния ваших ножниц;

чтобы правильно использовать камень, потяните каждое лезвие ножниц вниз по камню, соблюдая его форму и угол. Повторите то же движение до 20 раз или пока лезвие не станет острым;

с помощью влажной ткани удалите с ножниц любой мусор с точильного камня, а затем снова соберите ножницы, затянув центральный винт, который удерживает два лезвия вместе.

Как заточить ножницы с помощью стеклянной банки

Стеклянные банки часто используются для хранения или рукоделия, но использовать банку с толстыми стеклянными стенками можно и для того, чтобы заточить ножницы:

поставьте стеклянную банку на ровную поверхность, держите ее одной рукой, а другой возьмите ножницы. Вырежьте наружную часть банки, потягивая движения. Будьте осторожны при этом и надевайте защитные перчатки, чтобы предотвратить несчастные случаи;

осторожно удалите любой стеклянный мусор с лезвий ножниц с помощью влажной ткани, а затем протрите банку, чтобы убедиться, что на ней нет кусочков стекла.

Как заточить ножницы с помощью V-образной точилки

V-образная точилка состоит из основы с угловыми керамическими стержнями, которые создают V-образную форму. Его можно использовать для заточки различных лезвий, включая ножи и ножницы:

разберите ножницы, удалив средний винт, который удерживает два лезвия вместе. Таким образом вы сможете заточить каждое лезвие отдельно;

наточите ножницы. Чтобы использовать V-образную точилку, потяните лезвие ножниц вниз по керамическому стержню, соблюдая его угол, и повторите несколько раз, пока не станет острым;

Снова соберите ножницы. Соедините ножницы, затянув центральный винт, который удерживает два лезвия вместе.

Как заточить ножницы с помощью отвертки

Простая отвертка также является средством заточить ножницы. Получите острые, как бритва, края лезвий с помощью быстрой резки и потягивания:

разместите ножницы вокруг отвертки. Поместите ножницы перпендикулярно металлической части отвертки, раскройте ножницы и оберните ими металлический инструмент;

отрежьте боковые стороны отвертки. Используйте повторяющиеся режущие и тянущие движения, чтобы позволить металлу или отвертке заточить ножницы.

Когда менять ножницы

Хотя эти шесть методов являются отличными способами заточить ножницы, как правило, вы должны менять домашние ножницы каждые три-пять лет. Это зависит от того, как часто вы используете ножницы и их состояния.

Некоторые признаки того, что их пора заменить, это когда их заточка больше не создает острого края, они были заточены настолько часто, что края истончаются, а также когда лезвия неровные, изогнутые или полностью тупые.

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