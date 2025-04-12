Такого сочетания продуктов вы не ожидали увидеть, но оно способно удивить.

Мало людей вообще слышали про существование такого рецепта, как "пьяная жареная спаржа" (Drunken Grilled Asparagus). Однако это блюдо есть и оно способно вас удивить.

Именно так, к примеру, стоит поступить, если у вас случайно есть недопитое вино и спаржа, пишет All Recipes.

Как приготовить пьяную жареную спаржу

Для этого нам понадобятся следующие ингредиенты — 1 чашка вина, 2 столовые ложки оливкового масла, 1 столовая ложка готовой коричневой горчицы, 1 чайная ложка чесночного порошка, ½ чайной ложки молотого черного перца, ½ чайной ложки соли, 900-1000 грамм свежей обрезанной спаржи.

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Блюдо начинается с приготовления маринада из вина, оливкового масла, горчицы, чесночного порошка, чёрного перца и соли. Затем нарезанную спаржу необходимо поместить в миску и залить маринадом.

Перемешать спаржу с маринадом, накрыть и поставить в холодильник на два часа. Когда время пройдет, необходимо разогреть гриль. Как только он станет достаточно горячим, спаржу необходимо достать из маринада и пожарить на сильном огне до появления характерных следов от гриля и мягкости — это займет около 10 минут.

Автор материала сообщает, что он внес несколько изменений в оригинальный рецепт. Вместо того, чтобы готовить маринад в миске, все ингредиенты можно взбить прямо в форме для запекания, куда поместилась бы и вся спаржа.

Через два часа автор достала спаржу, слила маринад (но не выбрасывала его) и разогрела гриль. Она начала с сильного огня, но как только выложила спаржу, убавила температуру до средней, чтобы не пережарить. Всего через несколько минут спаржа стала идеальной — мягкой, но с лёгким хрустом.

Поэтому она сразу же переложила её на тарелку, сверху полила остатками маринада и подала к столу.

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