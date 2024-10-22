Грецкие орехи не все любят из-за того, что с ними много мороки, но есть лайфхак, который упрощает задачу.

Сезон грецких орехов практически подошел к концу — уже прошел сентябрь и заканчивается октябрь. И хоть собрать плоды уже является сложной задачей, некоторые люди задумываются над тем, как же их почистить в большом количестве, сталкиваясь с крепкой скорлупой.

Блогер Екатерина Онча на Youtube поделилась удивительным бабушкиным секретом, который позволит относительно быстро справиться с этой "миссией". Вам понадобится пройти всего несколько этапов, которые занимают по времени около 10-15 минут.

С самого начала необходимо вымыть грецкие орехи в воде, очистив их от всякой грязи. После чего нужно поставить глубокую кастрюлю с водой на огонь, довести ее до кипения и закинуть грецкие орехи в емкость. После чего их нужно прокипятить 5 минут, периодически помешивая. Это позволит плодам равномерно прогреться и уже через пять минут их можно будет легко очистить.

В видео Онча пользуется молотком, чтобы показать, что достаточно ударить тяжелым предметом по середине ореха, чтобы разделить плод на две половины.

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