Попробуйте ддогадаться, кому приписывают москато и мальбек.

Астрологи подобрали тип вина, который наиболее подходит для каждого знака Зодиака.

Овен - Каберне Совиньон

Овен начинает зодиакальный календарь с огненной ноты. Смелый, амбициозный и общеизвестно вспыльчивый, неудивительно, что этот знак стоит на первом месте. Помимо вспыльчивого характера, одной из наиболее ярких характеристик Овнов является их конкурентоспособность. И вино Каберне Совиньон, которое связывают с этим знаком, почти всегда имеет приятный вкус. Это потому, что, будучи самым популярным вином, оно, возможно, и самое лучшее.

Телец - Кьянти

Телец известен своим упрямством. Положительная сторона этого качества Тельца - стабильность, которую они обеспечивают. Телец превыше всего ценит последовательность и надежность. А потому и вино этого знака, очевидно, должно быть таким же. И Кьянти - это одно из самых популярных итальянских вин.

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Близнецы - шампанское

Близнецы веселые, разговорчивые и любопытные. Они легко носятся по комнатам, болтая и сплетничая даже с самыми неожиданными людьми. Точно так же они проводят выходные, перебегая от одной вечеринки к другой, вряд ли задерживаясь на одном месте надолго. Так что, шампанское - это их напиток. Такое же игристое, сладкое, легкое и воздушное.

Рак - москато

Раки - мягкие и чувствительные люди, хотя поначалу могут показаться холодными и отстраненными. Но со временем их стены рухнут, и вы увидите их такими, какие они есть на самом деле. И если бы Раки были каким-либо вином, это был бы десертный сорт, а именно москато, с которого рекомендуют начинать дегустацию.

Лев - розовое

Этот знак известен своей яркой индивидуальностью. Они часто ведут себя так, как будто мир вращается вокруг них. И никто не может отрицать, насколько на самом деле заразительна их страсть жить полной жизнью. И если бы под этим знаком был какой-либо тип вина в меню, это было бы розовое вино.

Дева - Совиньон Блан

Дева - один из самых продуктивных знаков. Их одержимость совершенством и целеустремленность всегда гарантируют, что они не только выполнят задачу вовремя, но и сделают ее правильно. Учитывая их вкус к точности, своевременности и исполнению, тип вина, который похож на этот знак, - Совиньон Блан. Его вкус всегда идеален.

Весы - Пино Гриджио

Весы известны своим особым вниманием к симметрии. Именно это делает их такими талантливыми декораторами, стилистами и арт-кураторами. Однако эта признательность за баланс выражается не только эстетически, но и во всех других аспектах их жизни. Весы ищут баланс и гармонию во всем: от отношений до карьеры, от здоровья до хобби. Вот почему, если бы Весы были каким-либо типом вина, они были бы самым сбалансированным из всех - Пино Гриджио.

Скорпион - Шардоне

Известный своей загадочностью Скорпион - самый непонятый знак Зодиака. Скорпион страстный и интенсивный, и его чувства почти никогда не бывают робкими. Вы можете предположить, что тип вина этого знака будет красным. Но нет, это Шардоне. Ведь в глубине души Скорпионы - невероятно чувствительные, любящие и заботливые люди, которым просто нужен кто-то, кому они могут доверять настолько, чтобы открыться.

Стрелец - смесь красного

Ни для кого не секрет, что Стрельцы - искатели приключений. Этот огненный знак бесстрашно исследует неизведанное. Стрельцы ищут и используют каждую возможность или изменение жизни как шанс расширить свое понимание мира. И они умеют видеть положительную сторону в любой ситуации. Именно эта врожденная позитивность и открытость делает их лучшими людьми для путешествий, и остановиться на одном виде вина они вряд ли согласятся.

Козерог - мальбек

Козероги рождены для восхождений. Известные своей решимостью и настойчивостью они никогда не упускают из виду свои глобальные цели. Козероги будут вести долгую игру, чтобы добраться туда, куда идут, и, зная их, не согласятся ни на что, кроме самой вершины. Вот почему, если бы Козерог был каким-либо типом вина, это был бы тот, который известен как высокогорный сорт, а именно мальбек.

Водолей - апельсиновое вино

Известные как гуманисты Зодиака Водолеи всегда ищут способы улучшить мир. Это также идет рука об руку с их репутацией законодателей моды. Водолеев привлекает все, что бросает вызов стереотипам - от людей до идей, от одежды до хобби. Учитывая это, имеет смысл только то, что тип вина Водолея должен быть таким же - бросающим вызов нормам, уникальным и легко определяющим тенденции. Вот почему это было бы апельсиновое вино.

Рыбы - смесь белого

Рыбы - это знак Зодиака, который больше всего ассоциируется с мистикой и чудесами. Говорят, что Рыбы наследуют всю мудрость и жизненный опыт предшествующих им знаков, что делает их особенно интуитивными, чувствительными и сострадательными. У этих знаков есть врожденная способность общаться практически с кем угодно, однако их творческая природа означает, что их внимание часто разделяется между фантазией и реальностью. Потому, как и Стрельцы, Рыбы так же не остановятся на одном виде вина, а выберут смесь белого.

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