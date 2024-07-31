Это универсальный метод, позволяющий придать старой одежде свежий и яркий вид.

Блоггер Шантель Ибботсон поделилась простым методом, как сделать вашу испачканную старую белую одежду снова белоснежной и "новой", пишет Daily Mail.

Гуру уборки из Мельбурна - мама двоих детей, которая регулярно делится советами по наведению порядка со своими многочисленными подписчиками в Интернете.

Она рассказала о своем универсальном методе, позволяющем придать старой одежде свежий и яркий вид. И этот метод работает даже со старыми полотенцами и постельным бельем.

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"Шантель взяла грязное белое белье, включая грязные носки и тусклые, поношенные футболки, и бросила их в раковину. Затем она замочила старую одежду в горячей воде и добавила одну чашку стирального порошка, одну столовую ложку средства для мытья посуды и четверть чашки пятновыводителя", - говорится в публикации.

После замачивания Шантель постирала одежду как обычно, белье стало ярко-белым, которое к тому же совершенно не имело запаха.

Напомним, ранее УНИАН писал, сколько по времени нужно стирать постельное белье.

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