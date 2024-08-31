Одна из причин заключается в сохранении идеальной текстуры и вкуса блюда.

Ломать спагетти перед варкой - привычка, которую некоторые из нас переняли, чтобы облегчить процесс приготовления. Однако в Италии, родине пасты, этот жест считается практически кулинарным преступлением.

УНИАН узнавал, почему нельзя ломать спагетти или же это нужно делать.

Почему в Италии нельзя ломать спагетти - причины

Наверняка вы слышали, что ломать спагетти в Италии строго запрещено. На это есть две причины:

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Проявление неуважения к традициям и культуре . В Италии, где паста является неотъемлемой частью культуры, ломать спагетти перед варкой категорически не рекомендуется. Итальянцы считают, что спагетти - это не просто еда, а символ гастрономической традиции. Там говорят, что, ломая спагетти, вы нарушаете их естественную форму, а вместе с ней и гармонию блюда.

. В Италии, где паста является неотъемлемой частью культуры, ломать спагетти перед варкой категорически не рекомендуется. Итальянцы считают, что спагетти - это не просто еда, а символ гастрономической традиции. Там говорят, что, ломая спагетти, вы нарушаете их естественную форму, а вместе с ней и гармонию блюда. Сохранение их идеальной текстуры и вкуса . Когда спагетти варятся целыми, они равномерно погружаются в воду и варятся с одинаковой текстурой по всей длине.

Вторая причина более практическая - если ломать спагетти, их части могут приготовиться неравномерно.

Нужно ли ломать спагетти, когда варишь?

Те, кто привык так делать, должны знать, что это вовсе необязательно.

Длинные спагетти можно аккуратно опустить в кипящую воду, и через несколько секунд они начнут размягчаться, полностью погружаясь в воду. Нужно лишь слегка помочь им, аккуратно перемешав.

Таким образом, спагетти остаются целыми, а блюдо - идеально приготовленным.

В заключение стоит сказать, что хотя ломать спагетти перед варкой может показаться удобным, это лишает блюдо традиционного итальянского шарма и может негативно сказаться на текстуре пасты. Поэтому, если вы хотите ощутить вкус настоящей итальянской кухни, лучше варить спагетти целыми, как это делают в Италии.

Напомним, ранее УНИАН писал, как варить макароны, чтобы не слипались.

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