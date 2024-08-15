Подушки могут накапливать много бактерий, которые являются вредными для организма человека.

Подушка необходима для полноценного ночного отдыха, однако со временем из-за регулярного использования и стирки, она меняет форму, что может сделать ее менее удобной для сна. Также ткань подушки может стать более проницаемой для пылевых клещей, в результате чего может возникнуть аллергия. Поэтому чтобы обеспечить качественный ночной отдых и защитить себя от аллергии, важно постоянно менять подушки. Поэтому эксперты рассказали для издания martha stewart, как часто стоит менять подушки и как сделать так, чтобы они служили дольше.

Как часто менять подушки

Эксперты советуют менять подушки каждые два года или раньше, в зависимости от рекомендаций производителя.

"Через два года около 10 процентов, а иногда и больше, веса вашей подушки могут составлять мертвые пылевые клещи и их помет", - отметил президент и главный исполнительный директор Американского фонда борьбы с астмой и аллергией (Asthma and Allergy Foundation of America) Кеннет Мендес.

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Известно, что пылевые клещи являются крошечными жучками, которых невозможно обнаружить без микроскопа. Они живут практически повсюду, особенно на покрытых тканью предметах в вашем доме и спальне.

"У вас может быть аллергия как на части тела, так и на экскременты пылевых клещей. Для людей с аллергией на пылевых клещей риск заключается в большем воздействии общего аллергена, что может привести к ухудшению симптомов аллергии", - объяснил Мендес.

Как понять, что пришло время заменить подушки

Помимо использования времени как индикатора, есть дополнительные признаки, свидетельствующие о том, что пришло время заменить подушки.

Они обесцвечиваются

Со временем подушки теряют цвет от частого использования.

"Изменение цвета указывает на накопление пота, жира и отмерших клеток кожи. Это может создать благоприятную среду для размножения бактерий и аллергенов, что ставит под угрозу гигиеничность подушки и ваше здоровье", - отметила президент компании Molly Maid Марла Мок.

Подушки потеряли форму

Подушка, которая потеряла форму, больше не может обеспечивать надлежащей поддержки шеи и головы во время сна.

"Это может привести к дискомфорту, боли в шее и ухудшению качества сна. Вы можете проверить это, сложив подушку пополам; если она не вернется к своей первоначальной форме, пришло время ее заменить", - советует Мок.

Имеют неприятный запах

Вам стоит срочно заменить подушку, если вы заметили, что она неприятно пахнет.

"Неприятный запах, исходящий от вашей подушки, может быть признаком плесени, возможно, из-за того, что вы спите на подушке с влажными волосами. Некоторые люди имеют аллергию на определенные виды плесени, и вдыхание плесени представляет риск для здоровья даже для людей, не имеющих аллергии", - подчеркнул Мендес.

У вас стало больше признаков аллергии

Если вы заметили, что аллергия усилилась ночью или после того, как вы спали на подушке, это может быть признаком того, что она собрала аллергены, которые вызывают ваши симптомы.

"Если симптомы не исчезают после стирки подушки, пришло время подумать о ее замене", - рекомендует Мендес.

Как продлить срок использования ваших подушек

Регулярная чистка: Постоянно стирайте подушки, пригодные для стирки в стиральной машине, в горячей воде. Подушки, которые не поддаются машинной стирке, стирайте вручную в раковине или ванне, наполненной теплой водой с моющим средством, рассказывает Мок.

Правильная техника стирки: При машинной стирке стирайте по две подушки за раз, чтобы сохранить баланс и предотвратить образование комочков, подчеркивает Мок. Она добавила, что стоит использовать мягкое жидкое моющее средство и следовать инструкциям по уходу, которые указаны на этикетке.

Сушка: Если подушка не имеет возможности просушить в сушилке, тщательно просушите ее на воздухе, завернув в полотенце, чтобы впитать влагу, а затем дайте ей полностью высохнуть на улице.

Защитные чехлы: Используйте защитные чехлы для подушек, чтобы защититься от пылевых клещей и других аллергенов, и регулярно стирайте эти чехлы, отметила Мок.

Другие советы экспертов

Ранее стало известно, как часто нужно менять матрасы, подушки и одеяла. Специалист по уборке мусора считает, что наволочки на подушку следует менять чаще. В среднем они должны прослужить вам от трех до пяти лет.

"Если вы пользуетесь высококачественными перьевыми подушками, вы можете хранить их десятилетиями, если регулярно их чистить и разрыхлять. Если же отдаете предпочтение полифилу, хлопку или поролону, вам придется менять их каждые два-три года, но как только вы заметили слипание или комок, пора заменять ее чаще", - отметил эксперт.

Также специалисты рассказали, сколько по времени нужно стирать постельное белье. Известно, что каждый тип ткани требует особого ухода. Поэтому УНИАН поделился оптимальной температурой для каждого из них.

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