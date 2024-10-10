Эти фразы успокоят вашего собеседника и помогут быстро и эффективно разрядить атмосферу.

Конфликты с близкими неизбежны, как бы нам ни хотелось их избежать - даже в самых хороших отношениях. Когда ситуация накаляется, ссора может быстро выйти из-под контроля, что сделает практически невозможным продуктивный разговор. В таком случае, пишет HuffPost, полезно помнить несколько успокаивающих фраз, которые помогут быстро и эффективно разрядить атмосферу.

1. "Помоги мне понять".

По словам клинического психолога из Лос-Анджелеса Райана Хоуза, конфликты обычно обостряются, когда кто-то не чувствует, что его слышат или понимают.

"Прося больше информации, вы помогаете близкому человеку почувствовать, что его услышали, и собираете как можно больше информации, прежде чем искать решение", - сказал он HuffPost.

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Как отметила лос-анджелесский психотерапевт по вопросам брака и семьи Эбигейл Мейкпис, люди более склонны к спокойному общению, когда чувствуют, что их мысли уважают и учитывают, а такой подход помогает снизить накал страстей, способствуя установлению связи и ясности.

2. "Это проблема. Давай разберемся вместе".

Споры часто превращаются в "ты против меня", а не "ты и я против проблемы", говорит Хоуз.

"Предлагая любимому человеку найти решение вместе, вы ставите во главу угла связь и командную работу. Скорее всего, совместная работа поможет вам найти решение, которое будет лучше, чем то, которое вы могли бы найти самостоятельно", - отмечает он.

3. "Это хорошая мысль".

Эта фраза и другие подобные ей подтверждают точку зрения вашего близкого человека, что может сразу же снизить накал ссоры", - говорит далласский психотерапевт по вопросам брака и семьи Сара Эпштейн.

"Трудно защищаться, если собеседник действительно вас слышит", - сказала она.

4. "Я слышу, что ты говоришь..."

Споры обычно усиливаются, когда людям кажется, что их не понимают или игнорируют. Эта фраза демонстрирует, что вы активно слушаете и пытаетесь понять их точку зрения, а не просто ждете своей очереди высказаться, говорит Мейкпис.

Если вы хотите сделать еще один шаг вперед, вы можете также сказать: "Я правильно понял?" или "Ты это имел в виду?", советует Мейкпис. Это создаст динамику сотрудничества и гарантирует, что вы оба находитесь на одной волне.

5. "Мне нужна пауза. Я слишком расстроен, чтобы вести полноценный разговор".

Во время ссоры вы можете испытать слишком сильный стресс, и в таком состоянии эффективное общение становится практически невозможным. По словам Эпштейн, умение распознать, когда вы находитесь в таком состоянии, и попросить перерыв "позволяет обеим сторонам вернуться к разговору с холодной головой".

Важно, что тот, кому нужен перерыв, должен сообщить об этом (а не уходить без предупреждения), а также указать, когда он вернется к обсуждению, "чтобы у другого человека не возникло ощущения, что разговор был заброшен", - говорит Эпштейн.

6. Что мы можем сделать по-другому в следующий раз?

Если спросить собеседника, что можно изменить в будущем, это подтвердит, что вы в одной команде и хотите лучше справляться с конфликтами вместе, говорит Хоуз.

"После того как проблема прояснена, можно переходить к решению, причем желательно, чтобы оно было создано вами обоими", - добавляет Хаус. "Вполне вероятно, что в будущем вы окажетесь в похожей проблемной ситуации, и это поможет иметь в голове план действий".

7. Спасибо, что ты готов поговорить со мной об этом".

По словам Мейкпис, выражение благодарности - еще один способ снять напряжение в эмоционально насыщенном разговоре.

"Это задает тон взаимного уважения, сигнализируя, что обе стороны стремятся к пониманию, а не к победе в споре", — добавила она.

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