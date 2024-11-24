Для приготовления вам понадобится всего 10 минут.

Людям с плотным рабочим графиком может быть сложно найти время на приготовление завтрака в течение недели. Но в выходные, когда есть немного больше времени, можно побаловать себя вкусным блюдом с утра. Для этого как нельзя лучше подойдет рецепт французского тоста тирамису, который выведет ваш завтрак на "идеальный" уровень, а готовится это блюдо легко и просто.

Как пишет Express, стандартный французский тост – это мягкие ломтики хлеба, обмакнутые в яйцо и обжаренные до золотистого цвета. Однако @sunnysrecipes из TikTok усовершенствовала рецепт, придумав вариант, в котором собраны все собрав в вкусы классического итальянского десерта тирамису. На приготовление французских тостов тирамису потребуется всего пять ингредиентов, и всего 10 минут вашего времени.

Ингредиенты:

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Два ломтика хлеба

Одно яйцо

1/4 стакана черного кофе

Ванильный йогурт

Какао-порошок для посыпки

Масло или сливочное масло для жарки

Способ приготовления:

Возьмите большую миску, разбейте в нее яйцо и добавьте кофе. Хорошо взбейте, пока они полностью не смешаются. Окуните ломтики хлеба в смесь, убедившись, что они полностью пропитались кофе и яйцом. Разогрейте сковородку, смажьте маслом, затем положите в нее хлеб и обжарьте до золотистого цвета в течение пары минут с каждой стороны. Для подачи положите один кусок хлеба на тарелку, а затем намажьте его ванильным йогуртом. Накройте сверху другим куском, намажьте сверху еще йогуртом и посыпьте какао-порошком.

Другие варианты для завтрака

Вы можете приготовить кремовый омлет с "богатым" вкусом за 10 минут с секретным ингредиентом.

Также можно приготовить нежные пышные сырники, как в детском садике.

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