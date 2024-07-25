Только 1 из 10 людей может найти его за 11 секунд.

Слово "иллюзия" происходит от латинского "illusio", что означает обман, ошибку. Именно поэтому оптические иллюзии - это всегда испытание для нашего мозга и глаз, которые могут не замечать скрытое.

На новой головоломке от УНИАН изображено множество красных перцев, среди которых скрыли один помидор. Из-за того, что кожура имеет похожую окраску, найти его очень непросто. Предлагаем вам испытать свою наблюдательность и попробовать сделать это всего за 11 секунд.

Готовы? Тогда время пошло!

Видео дня

Время исчерпано. Если вы справились вовремя, то можете быть уверены, что вы - очень внимательный человек. Если найти помидор все еще не удалось, вы всегда можете попробовать еще раз, или посмотреть правильный ответ.

Решение

Увидеть помидор можно в нижней части изображения, он обведен белым кругом.

Другие иллюзии от УНИАН

Испытайте себя с помощью очень сложной "математической" фотоиллюзии с числами. Для победы надо найти на изображении ошибку всего за 8 секунд.

Также предлагаем нашим читателям решить головоломку с волшебными попугаями, среди которых спрятались две одинаковые птицы. На поиски близнецов дается 10 секунд.

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