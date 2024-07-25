Слово "иллюзия" происходит от латинского "illusio", что означает обман, ошибку. Именно поэтому оптические иллюзии - это всегда испытание для нашего мозга и глаз, которые могут не замечать скрытое.
На новой головоломке от УНИАН изображено множество красных перцев, среди которых скрыли один помидор. Из-за того, что кожура имеет похожую окраску, найти его очень непросто. Предлагаем вам испытать свою наблюдательность и попробовать сделать это всего за 11 секунд.
Готовы? Тогда время пошло!
Время исчерпано. Если вы справились вовремя, то можете быть уверены, что вы - очень внимательный человек. Если найти помидор все еще не удалось, вы всегда можете попробовать еще раз, или посмотреть правильный ответ.
Решение
Увидеть помидор можно в нижней части изображения, он обведен белым кругом.
Другие иллюзии от УНИАН
Испытайте себя с помощью очень сложной "математической" фотоиллюзии с числами. Для победы надо найти на изображении ошибку всего за 8 секунд.
Также предлагаем нашим читателям решить головоломку с волшебными попугаями, среди которых спрятались две одинаковые птицы. На поиски близнецов дается 10 секунд.