Попробуйте справиться с ней прямо сейчас.

Люди привыкли воспринимать оптические иллюзии как простой способ отвлечься, однако решение таких задач может улучшить ваше умение концентрироваться.

На этой фотоиллюзии вам надо отыскать число 41 менее чем за 14 секунд. На первый взгляд может показаться, что все изображение заполнено ими, однако это ошибка. На самом деле вы видите большое количество четверок и букв I, а вот настоящее число 41 очень тщательно спряталось среди них.

Совет: попробуйте быстро, но методично просканировать изображение, обращая внимание как на детали, так и на общую картину.

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Ответ на фотоиллюзию:

Число 41 выделено на фото оранжевым цветом. Признайтесь, что его поиск оказался непростой задачей.

Другие хитрые головоломки для вас:

Ранее мы публиковали интересную оптическую иллюзию, где среди цветов и деревьев в парке спряталась сорока. У вас чрезвычайно острое зрение, если вы можете найти ее всего за 5 секунд.

Также предлагаем вам проверить свою внимательность с помощью решения фотоиллюзии с очень красивыми тарелками. Вам надо будет отыскать в определенное время почти незаметную погрешность.

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