Во время выполнения задания не стоит пытаться параллельно следить за временем.

Яркие загадки для детей и задания среднего и высокого уровня сложности на внимательность и логику с визуальной составляющей помогают проверить, наделены ли вы необычными качествами - способностью очень быстро "включаться" в работу, собираться в кучу и добиться поставленной цели за считанные секунды.

Попробуйте выполнить одно из таких заданий - оптическую иллюзию, на которой изображено очень много разрезанных апельсинов, и один из этих фруктов странный. Эта необычная загадка под силу настоящим гурманам, поскольку они точно должны знать, на какие особенности апельсина стоит обратить внимание. Если вы реально талантливый гурман, то сможете справиться с заданием всего за 7 секунд.

Когда решите начать поиски, не отвлекайтесь на секундомер, - лучше всего попросить кого-то проследить за временем или установить таймер.

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Не исключено, что через первые 7 секунд странный фрукт вы не разыщете. В таком случае после попытки выдохните и подумайте над тем, какие главные особенности строения апельсина. Возможно, это вам поможет победить со второй попытки.

Такой ответ правильный - странный тот апельсин, в середине которого в разрезе не видно "сердцевину".

Забавная головоломка-тест на наличие детективных способностей

На картинке в центре внимания находится ворона, которая сидит на фоне цветов, и все сразу видят эту птицу, но только настоящий "детектив" способен разыскать тайник голубя за 5 секунд.

Нужно сразу же активно искать спрятанную птицу, а не рассматривать ворону или другие яркие изображения. Только тот, кто все очень быстро "просканирует", имеет шансы на победу с первой попытки.

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