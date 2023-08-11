Если у вас орлиный глаз, найдите на картинке "лишнее число".

В сети появилась новая головоломка на поиск чисел. Поверьте, это захватывающая и довольно трудная головоломка. Испытайте себя и попробуйте решить ее всего за 12 секунд.

Как сообщает Fresherslive, большинство головоломок - это своего рода тесты на ваш IQ. Они обладают рядом преимуществ: бросают вызов вашим когнитивным способностям и заставляют вас критически мыслить, что помогает сохранять остроту ума. Также решение головоломок может улучшить память, а еще решение головоломок может быть веселым и расслабляющим занятием, которое отвлечет вас от стрессовых факторов в вашей жизни.

Итак, преступим. Перед вами картинка с множеством одинаковых чисел. Однако среди всех этих "921" спряталось одно число "941". Используйте все свое внимание, зоркий глаз и концентрацию, чтобы найти "лишнее" число. На решение головоломки дается всего 12 секунд. Преступайте!

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Удалось ли вам найти нужное число? Если нет, посмотрите еще разочек, ведь ниже мы опубликуем правильный ответ.

На картинке ниже есть решение этой головоломки. Так что перестаньте скролить, если не хотите получить спойлер.

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Хотите "прокачать" мозг? Тогда эта головоломка для вас - решить ее нужно всего за 20 секунд.

Также УНИАН рассказывал об интересной головоломке со спичками. Необходимо убрать две спички, чтобы решить пример.

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