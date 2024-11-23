Вам понадобятся только две вещи.

Ванная комната всегда остается частью дома, которая больше всего подвержена появлению неприятных запахов. Именно поэтому важно держать ее в чистоте.

Mirror публикует интересный лайфхак, который поможет не только уничтожить вонь из мусорника, но и заставить его приятно пахнуть. Конечно, сначала стоит убедиться в его чистоте, поскольку нерегулярная очистка ведра может способствовать появлению бактерий и плесени.

Так, вы можете капнуть несколько капель эфирного масла на ватные шарики или кусочки ткани, а затем положить их на дно мусорного ведра в ванной. Заменить масло можно обычным дезинфицирующим средством. Когда запах исчезнет, просто возьмите новые шарики и повторите свои действия.

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Также важно держать ведро сухим. Если дно становится мокрым, то посыпьте его пищевой содой, которая поглотит жидкость и уменьшит неприятный запах. Если вы забываете вовремя сменить пакет для мусора, то просто используйте меньший по размеру, чтобы вам приходилось менять его чаще.

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