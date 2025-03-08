В целом эксперты проанализировали 72 страны и выбрали 10 лучших для обучения.

Компания Global Citizen Solutions опубликовала свой первый в истории Глобальный образовательный отчет, в котором названы лучшие страны для получения высшего образования. Рейтинг составили на основе таких факторов, как престижность университетов, качество жизни, визовый режим и возможности последипломного образования, пишет CNBC make it.

В отчете оценивали более 72 стран по пяти главным аспектам:

системы высшего образования;

качество жизни;

стоимость высшего образования;

карьерные перспективы;

инновации и благоприятность для бизнеса.

США - страна №1 в мире для получения высшего образования

США заняли первое место в рейтинге GSC как лучшая страна для получения высшего образования. Согласно отчету, в США учится 900 тысяч иностранных студентов, а в 2023 году благодаря им в бюджет страны поступило более 40 млрд долларов.

Видео дня

Ведущий научный сотрудник отдела глобальной разведки GCS Лаура Мадрид отметила, что неудивительно, что США заняли первое место, имея большое количество престижных университетов.

"Если вы посмотрите на семьи, которые хотят инвестировать, и стоимость не является проблемой, они предпочтут смотреть на США и Великобританию. Но с другой стороны, мы видим, что американские семьи ищут университеты в других странах. Мы видим, что семьи по разным причинам, [будь то] политическая стабильность или возможность получить более многонациональное и мультикультурное высшее образование, ищут в Европе", - добавила Мадрид.

В CNBC make it подчеркнули, что США является одной из самых дорогих стран для получения высшего образования. Обучение в частных учебных заведениях, таких как Гарвард и Стэнфорд, стоит от 30 до 70 тысяч долларов в год.

Топ-10 мировых направлений для получения высшего образования по версии Global Citizen Solutions:

США;

Великобритания;

Австралия;

Германия;

Канада;

Франция;

Нидерланды;

Швейцария;

Китай;

Сингапур.

Великобритания оказалась на втором месте. Известно, что в стране учится около 500 тысяч иностранных студентов.

В отчете говорится о том, что страна является одним из самых популярных направлений для обучения в мире, ведь имеет такие образовательные учреждения, как Оксфорд, Имперский колледж Лондона и Кембридж.

Как и в США, обучение в Великобритании стоит дорого. В частности иностранные студенты могут платить за образование от 12 до 47 тысяч долларов США в год.

"Стоимость жизни в таком городе, как Лондон, также является одной из самых высоких в Европе. По данным Numbeo, ежемесячные расходы одного человека составляют 1039 фунтов стерлингов, или 1313 долларов США, без учета арендной платы", - добавили в материале.

Образование в Украине

Как писал УНИАН, школьников в Украине могут начать оставлять на второй год. Образовательный омбудсмен Надежда Лещик считает, что причинами этого могут быть наличие начального уровня учебных достижений ребенка, длительного пропуска уроков, отсутствия в течение одного учебного семестра по решению педагогического совета, без согласия родителей.

Также сообщалось, что в Украине стремительно закрываются школы. Только за последние четыре года в нашей стране закрылись 2114 школ. Отмечается, что наибольшее сокращение наблюдается в селах.

Вас также могут заинтересовать новости: