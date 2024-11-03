По словам специалистов, влажные вещи могут привести к возникновению плесени в доме.

С наступлением холодов люди часто не могут решить, где именно сушить вещи, чтобы они нормально высохли. В то же время эксперты предостерегают сушить влажное белье в помещении, а особенно рекомендуют не размещать их в спальне, пишет Express.

По словам исследователей, такой способ сушки может привести к созданию плесени, сырости и вызвать проблемы со здоровьем.

"Хранение влажного белья в жилых помещениях не только способствует появлению плесени и сырости, но и может привести к респираторным заболеваниям, а еще мокрое белье может иметь неприятный запах. Спальня - одна из комнат, в которой вы проводите больше всего времени", - предостерегают специалисты из компании In The Wash.

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Специалисты отметили, что мокрое белье способствует росту плесени, сырости и потенциальным проблемам со здоровьем, поэтому лучше держать его подальше от комнаты, в которой вы находитесь больше всего.

"Сушка белья в таких плохо оборудованных условиях может повысить вероятность заражения плесенью. В свою очередь это может привести к более серьезным осложнениям со здоровьем для людей, находящихся в спальне, сырость может вызвать ряд структурных проблем в этой комнате, поэтому такие проблемы могут стоить дорого", - объяснили эксперты.

Для решения этой проблемы специалисты The Bed Kingdom советуют использовать осушитель воздуха для того, чтобы одежда проветривалась в комнате. Благодаря осушителю в комнате будет достигнут желаемый уровень относительной влажности.

"Не сушите одежду на радиаторах, это может привести к появлению плесени в вашем доме и вызвать аллергию или даже проблемы с легкими. Они также задерживают тепло, поэтому ваш дом не прогревается так сильно, в то время как котел работает интенсивнее, что в конечном итоге будет стоить вам дороже. Фен перед осушителем использует гораздо меньше энергии", - отметили специалисты.

Кроме того, эксперты рекомендуют в небольших помещениях размещать сушилку как можно ближе к источнику тепла, чтобы вещи высохли быстрее. Также держите двери закрытыми, если это возможно.

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