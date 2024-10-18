По словам Лиз Айхгольц, халат надо стирать после 2-3 использований.

Халат является едва ли не основной вещью для отдыха во время утреннего кофе или после приема душа. Поэтому важно установить регулярный график его стирки. Советами по этому поводу с изданием Southern Living поделилась эксперт по стирке Лиз Айхгольц.

Она отмечает, что стирка халата важна как с гигиенической точки зрения, так и для продления срока его службы. Такие факторы, как тип вашего халата, использование и т.д., будут определять, как часто вам следует его стирать.

Факторы, которые следует учитывать

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Халат состоит из очень хорошо впитывающей махровой ткани и может впитывать пот и другие жиры тела, что может привести к увеличению количества бактерий. Регулярная стирка халата поможет предотвратить развитие бактерий и нежелательное накопление волокон.

Еще один способ уменьшить частоту стирки халата - одевать его поверх пижамы. Для такого типа использования идеально подходят такие ткани, как бархат, шенилл и фланель.

Обратите внимание на то, как часто вы носите свой халат. Если вы используете его ежедневно, надо убедиться, что он попадает в стирку чаще, чем зеленый бархатный халат, который вы надеваете раз в год на Рождество.

Как часто в целом нужно стирать халат

Эксперт рекомендует стирать халат после каждых двух-трех раз после использования, особенно если вы надеваете его прямо после душа.

При этом лучшее решение - это бросить свой халат в стирку, когда вы будете стирать полотенца.

Рекомендации по различным типам халатов

Независимо от того, какой тип халата вы стираете, убедитесь, что вы стираете его отдельно или вместе с другими полотенцами или махровыми халатами. Всегда избегайте стирки вместе с одеждой, поскольку более жесткие ткани, молнии и крючки могут повредить ваш халат.

Также стирайте халат с вещами похожего цвета, чтобы избежать переноса цвета и/или выцветания.

Хлопковый халат

Хлопковый халат обычно можно стирать в стиральной машине по обычному циклу. Благодаря способности ткани впитывать воду, вы можете добавить 1/2 количества стирального средства, которое обычно используете для загрузки аналогичных объемов, благодаря чему хлопок будет менее жестким. Для наилучших результатов сушите халат в машине на слабом цикле.

Шелковый халат

Лучше всего стирать шелковый халат вручную в холодной воде с мягким моющим средством. Из-за деликатной структуры шелковые вещи следует сушить аккуратно.

Флисовый халат

Не добавляйте смягчители ткани для халата из флиса, поскольку это может привести к повреждению волокон. Также следует избегать стирки флисового халата с полотенцами и другими махровыми вещами, поскольку они образуют ворсинки, которые прилипнут к флису. Постирайте в прохладной воде в деликатном режиме и высушите на воздухе.

Признаки того, что ваш халат нуждается в стирке

Есть определенные очевидные признаки того, что ваш халат должен переместиться в корзину для стирки - среди них заметная грязь и запахи. Но есть также несколько менее очевидных признаков. Если ваш халат на ощупь жестче, чем обычно, вероятно, время его постирать.

Правильная техника стирки

Всегда лучше стирать халат в соответствии с инструкциями по уходу за одеждой, поскольку производитель учитывает состав ткани, а также другие факторы, которые могут повлиять на надлежащий уход. Однако в целом эти инструкции можно использовать как общее руководство для стирки вашего халата.

Предварительно обработайте пятна

Перед стиркой обработайте любые пятна специальным средством, подходящим для ткани вашего халата. Перед стиркой следуйте инструкциям пятновыводителя.

Машинная стирка

Хлопковые и флисовые халаты можно стирать в стиральной машине, но обязательно стирайте вместе с подобными вещами и небольшой загрузкой. Это поможет лучшей стирке и ополаскиванию. Используйте прохладную воду, чтобы избежать усадки.

Ручная стирка

Деликатные ткани, такие как шелк, следует стирать вручную в прохладной воде. Окуните халат в воду, прежде чем добавить несколько капель деликатного стирального средства. Дайте ему постоять 5 минут. Прополощите халат в холодной воде. Не выкручивайте вещь, чтобы удалить избыток воды - вместо этого используйте полотенце, чтобы осторожно впитать избыток влаги.

Меняйте способ сушки

Методы сушки должны отличаться в зависимости от типа материала вашего халата. Хлопковые халаты можно сушить на слабом цикле. Сразу выньте халат из сушилки, когда он высохнет. Такие материалы, как шелк и флис, лучше сушить на воздухе.

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