Это означает, что компания установит специальные камеры, которые будут фиксировать превышение скорости.

Водители марки автомобилей Ford теперь должны быть осторожными, ведь скоро ваша же машина может пойти против вас. Это доказывает недавно обнаруженный патент, в котором говорится о том, что компания Ford работает над тем, чтобы ваш автомобиль мог "доносить" на вас за превышение скорости, пишет dailymail.

"Дорожная полиция обычно сталкивается с различными типами проблем, когда имеет дело с нарушениями скоростного режима. Среди этих проблем - необходимость быстро и точно идентифицировать транспортное средство, превышающее скорость, и принять соответствующие меры. Желательно обеспечить системы и методы, которые помогают сотрудникам дорожной полиции и/или других правоохранительных органов выполнять такие задачи", - говорится в описании патента.

Впервые такой патент заметило издание Motor Authority, которое опубликовало Бюро патентов и торговых марок США 18 июля. В нем подробно описывается система, благодаря которой автомобили могут быть оснащены камерами, которые позволят им контролировать скорость друг друга на дороге.

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Поэтому если ваша машина заметила, что соседний автомобиль нарушает скоростной режим, то она автоматически может сфотографировать его и отправить снимок в полицию.

"Изображение может быть оценено для определения по крайней мере одного идентификационного признака второго автомобиля. После этого может быть создана запись, которая может содержать измерение скорости, изображение и первый идентификационный признак. В некоторых случаях запись может быть передана другому правоохранительному автомобилю для преследования второго транспортного средства и/или придорожному устройству Интернета вещей (IoT) для отслеживания второго транспортного средства", - отмечает Ford в патенте.

Сейчас другие подробности о том, как будет работать система, неизвестны. Однако такая новость уже вызвала недовольство в соцсетях.

В частности пользователь соцсети X написал: "Еще одна причина больше никогда не покупать автомобили Ford?".

Другой добавил: "Форд сошел с ума?!?!!?!?!?!?!".

Еще один пошутил: "Они должны назвать его .... КАРЕН".

В то же время представитель Ford сообщил для Motor Authority, что в патенте четко указано, что такая идея предназначена для применения в автомобилях правоохранительных органов, таких как Ford Police Interceptor.

"...И это система, которая автоматизирует возможности, уже используемые правоохранительными органами сегодня, за исключением того, что она будет использовать встроенную систему и датчики в автомобиле.В этом патенте не говорится о том, что данные о вождении транспортных средств клиентов будут передаваться правоохранительным органам, о чем ошибочно сообщают некоторые СМИ. И заметьте, что патентные заявки предназначены для защиты новых идей, но не обязательно указывают на новые бизнес-планы или продукты", - подчеркнул он.

Что еще почитать об автомобилях

Ранее опытный механик Скотти Килмер рассказал об одном подержанном автомобиле, который будет хорошо ехать по ужасным дорогам. По его словам, речь идет о современном двухдверном купе BMW M4 2021 года, которое имеет привлекательный дизайн и надежный двигатель.

"Сейчас мы имеем это на хорошей подвеске, и эта вещь едет плавно на этих ужасных дорогах Род-Айленда. Сейчас мы переведем его в спортивный режим, и я уже чувствую неровности! Вот так, давайте послушаем этот мотор. Ого, какой звук, это шестицилиндровый звук BMW, который не является неприятным, как у Ferrari, но показывает, что вы серьезно настроены. Восьмиступенчатая коробка передач ZF - феноменальная, на ней можно ехать куда угодно", - заверил он.

Другой эксперт рассказал о двух дешевых автомобилях, которые лучше не покупать. В частности специалист Дэвид Лонг советует избегать покупателям Audi A8 и Mazda RX-8.

"Они имеют серьезные проблемы, из-за которых не заводятся, легко заливаются, и это приведет к большим счетам за ремонт. Я гарантирую, что вы пожалеете об этом, и желаю вам удачи в поисках мастерской, которая хотя бы возьмется за RX-8", - предупредил он.

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