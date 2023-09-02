Космический корабль, который будет изучать атмосферу Солнца, был запущен на ракете-носителе с восточного побережья Индии в субботу.

Через десять дней после успешной посадки первого в истории космического корабля на Южном полюсе Луны Индия запустила станцию "Aditya L1" - свою первую миссию по исследованию Солнца.

Как сообщает Sky news, космический аппарат был запущен на ракете-носителе полярных спутников со Шрихарикота на восточном побережье Индии в 11:50 по местному времени. По данным Индийской организации космических исследований (ISRO), корабль будет выведен на низкую околоземную орбиту. Впоследствии он будет запущен в точку Лагранжа (L1) с бортовым двигателем.

Aditya L1 пройдет 1,5 миллиона километров в течение примерно четырех месяцев и выведет себя на орбиту вокруг точки Лагранжа (L1) системы Солнце-Земля.

По данным космического агентства Индии (ISRO), миссия Aditya-L1 является первой индийской солнечной миссией класса космической обсерватории для изучения атмосферы Солнца.

Космический корабль несет оборудование для наблюдения и изучения фотосферы (самых глубоких слоев Солнца), хромосферы (слой около 400 км и 2100 км над фотосферой) и короны (самые внешние слои Солнца).

Используя электромагнитные детекторы и детекторы частиц и магнитного поля, он направлен на изучение солнечных ветров. Отмечается, что долгосрочные данные миссии могут помочь лучше понять влияние Солнца на климатические модели Земли. Ежедневно Aditya L1 будет отправлять 1440 изображений Солнца на наземные станции.

Космическая экспансия Индии

Ранее Индия первой в истории смогла приземлить спутник на Южный полюс Луны.

"Чандраян-3" 23 августа совершил успешную посадку и проводит исследование лунной поверхности, и уже сделал первые интересные выводы. В частности, его данные подтвердили необычно горячую поверхность Луны - температура на поверхности составляла 60 градусов Цельсия, тогда как ранее ученые прогнозировали, что она не будет превышать 30 градусов.

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