Авраменко подсказал несколько необычных слов, которыми можно описать внешность человека на украинском языке.

В украинском языке немало слов, которые можно использовать для обозначения характерных черт внешности человека, впрочем далеко не все из них популярны и известны широкой публике. Языковед Александр Авраменко в эфире "Сніданок з 1+1" назвал три необычных слова и подсказал, когда их лучше употреблять.

К примеру, Авраменко познакомил зрителей со словом "кирпатий" (на русском – "курносый"). Так говорят о людях с коротким задранным кверху носом. Также лингвист подсказал, как сказать на украинском "дородный, тучный", и как назвать человека (или животное) с длинными ногами.

"Тендітний" – это деликатный такой, худенький, легенький. А "огрядний" – это крепкий, здоровый, возможно, даже с лишним весом. "Цибатий" – это длинноногий. Обычно длинноногие журавли или аисты", – сказал он.

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Учимся разговаривать на украинском правильно-советы Авраменко

Кальки с русского языка часто бывают настолько широко употребляемыми, что люди, которые их используют, могут даже не знать, что говорят по-украински неправильно. Ранее известный языковед Александр Авраменко разобрал одну очень популярную ошибку - "він прав".

Известный учитель также объяснял, что не так с использование русского слова "вид" в украинском, и назвал по меньшей мере три украинских соответствия.

Также доцент Киевского университета имени Бориса Гринченко Авраменко рассказал, как правильно называть ту или иную обувь на украинском.

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