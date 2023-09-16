коллаж УНИАН, фото Bright Side, depositphotos.com

Эта необычная головоломка точно заставит ваш мозг работать на полную мощность, ведь нуждается в критическом мышлении, внимательности и наблюдательности.

Новую головоломку предлагает сайт Jagran Josh. Ваша задача: помочь мужчине, потерявшему память, найти его жену среди троих, пришедших навестить его в больнице. Он помнит лишь то, что имеет жену, которая скоро должна родить. На это у вас есть всего 5 секунд.

Головоломка / Bright Side

Ученые доказали, что яркие головоломки улучшают настроение. Когда вы решаете головоломку, ваш мозг вырабатывает больше дофамина, нейротрансмиттера, который регулирует ваше настроение. Эта головоломка поможет вам отточить ваши когнитивные навыки, а также поднять вам настроение.

Видео дня

Только самые внимательные из вас смогли раскрыть секрет этого изображения. Самым сообразительным для этого требуется не более 5 секунд. Вы справились с этим вызовом? Если нет, не расстраивайтесь.

Правильный ответ

Беременная слева не выглядит как женщина, которая вот-вот родит. Вероятно, ей придется еще долго вынашивать своего малыша.

Женщина посередине надела высокие каблуки. Так что она не находится на последних месяцах беременности. 

Жена больного мужчины - женщина справа. У нее большой живот, а также развязанные шнурки на обуви. Это свидетельствует о том, что женщине уже крайне трудно нагибаться.

Ответ / Bright Side

Напомним, умные головоломки требуют, чтобы вы тщательно проанализировали проблему и пришли к ответу, используя свои аналитические и логические навыки. Именно этим они даже интереснее обычных. Предлагаем сногсшибательную головоломку: надо заметить вора на картинке за 13 секунд

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