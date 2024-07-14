Этот продукт может похвастаться несколькими удивительными свойствами.

Когда дело доходит до поддержания хорошего здоровья полости рта, сыр может стать вашим новым лучшим другом. Стоматолог Андрей Божич объяснил, какой "мощный" эффект может оказать этот молочный продукт, пишет express.co.uk.

Доктор обнаружил, что сыр может помочь предотвратить кариес и улучшить здоровье полости рта. В эпоху, когда в нашем рационе часто доминируют ультраобработанные продукты, такие как сладкие закуски и кислые напитки, поддержание хорошего здоровья зубов может показаться сложной задачей.

"Сыр - это больше, чем просто вкусная добавка к еде, это мощный союзник для ваших зубов", - сказал доктор Божич. Видео дня

Это молочное лакомство может похвастаться несколькими свойствами, которые способствуют здоровью полости рта, в первую очередь за счет увеличения выработки слюны и снижения уровня pH, создавая таким образом среду, менее благоприятную для роста вредных бактерий.

"Слюна играет решающую роль в поддержании здоровья полости рта. Она помогает смывать частицы пищи, нейтрализует кислоты, вырабатываемые бактериями во рту, и обеспечивает борющиеся с болезнями вещества во рту, - объяснил врач.

Но все сыры подходят для поддержания здоровья полости рта, предупредил доктор:

"Выбирайте твердые сыры, такие как чеддер, швейцарский или гауда. Эти виды особенно эффективны, потому что они стимулируют выработку слюны и богаты кальцием и казеином - белком, который укрепляет зубную эмаль".

Напомним, ранее эксперт назвал лучший способ хранения сыра.

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