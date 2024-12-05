Отмечается, что ферментированные продукты имеют ряд неоспоримых преимуществ.

В процессе брожения квашеная капуста подвергается химическому распаду, что способствует повышению ее питательной ценности. Поскольку квашеная капуста является богатым источником пробиотиков, витаминов и минералов, она помогает пищеварению и укрепляет иммунитет.

Издание Very well health выяснило, как влияет квашенная капуста на организм.

Пищевая ценность

Квашеная капуста содержит мало калорий, но много витаминов и минералов, которые поддерживают общее состояние здоровья.

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В одной порции квашеной капусты содержится:

калории – 27;

жиры - 0,2 грамма;

углеводы – 6,08 г;

клетчатка - 4,12 г;

белок - 1,29 г;

кальций - 42,6 миллиграмма;

магний - 18,5 мг;

натрий - 939 мг;

железо - 2,09 мг;

витамин С - 20,9 мг;

витамин K - 18,5 микрограммов.

В квашеной капусте также содержится соединение сульфорафан, обладающее антиоксидантными, противомикробными и противовоспалительными свойствами.

Улучшает пищеварение

Богатая пробиотиками квашеная капуста помогает разнообразить среду полезных бактерий, что, в свою очередь, может помочь в процессе пищеварения. Квашеная капуста также содержит пищеварительные ферменты, которые помогают расщеплять пищу и облегчают усвоение некоторых питательных веществ. Это также увеличивает количество питательных веществ, которые вы получаете из других продуктов.

Хотя процессы ферментации и упаковки могут снижать питательную ценность пробиотических продуктов, одно исследование показало, что квашеная капуста может сохранять полезные бактерии, несмотря на это.

Защищает от воспаления

Антиоксиданты помогают бороться со свободными радикалами, уменьшая воспаление, которое потенциально может привести к таким заболеваниям, как рак. Соединение индол-3-карбинол, содержащееся в квашеной капусте является ключевым игроком, который, по мнению исследователей, обладает противовоспалительными свойствами и может бороться с раком.

Регулирует иммунную систему

Улучшая микрофлору кишечника и желудочно-кишечного тракта, пробиотики в квашеной капусте защищают от чужеродных микробов, которые могут вызвать реакцию иммунной системы. Некоторые исследования показывают, что богатые пробиотиками продукты, такие как квашеная капуста, могут снизить вероятность заболеть простудой или получить инфекцию мочевыводящих путей (ИМП). Исследования также показывают, что уровень витамина С в квашеной капусте может быть выше, чем в других подобных овощах.

Снижает стресс и поддерживает здоровье мозга

Исследователи изучают взаимодействие кишечника и мозга и приходят к выводу, что их связи и сигналы более тесно влияют на различные функции организма

Содержание пробиотиков в квашеной капусте поддерживает здоровую среду кишечных бактерий, что, вероятно, оказывает положительное влияние на баланс гормонов стресса, снижение уровня стресса и другие аспекты здоровья мозга. Исследования также показывают, что ферментированные продукты могут способствовать улучшению настроения, памяти и симптомов психических заболеваний, таких как депрессия и тревожность.

Укрепляет кости

Витамин K способствует минерализации костей, направляя кальций в кости, а не накапливая его в артериях. Витамин B способствует здоровью обмена веществ, помогая организму метаболизировать ключевые питательные вещества для поддержки крепких костей и снижения риска остеопороза. Содержащиеся в квашеной капусте клетчатка, магний и кальций способствуют повышению плотности костей, защищая их от переломов.

Может помочь в похудении

Этот ферментированный продукт содержит много клетчатки, которая может помочь вам чувствовать себя сытым дольше и с меньшим количеством калорий. Кроме того, пробиотики, содержащиеся в квашеной капусте могут влиять на то, как организм интерпретирует сигналы голода, усваивает калории и откладывает лишний жир.

Снижает риск развития рака

Было доказано, что антиоксиданты, содержащиеся в капусте, снижают риск развития и распространения раковых клеток, в частности, речь идет о раке таких органов, как:

печень;

толстая кишка;

поджелудочная железа;

желудочно-кишечный тракт;

простата.

В процессе ферментации квашеной капусты могут вырабатываться соединения, которые ограничивают рост предраковых клеток. Одно из исследований показало, что употребление большего количества квашеной капусты значительно снижает риск развития рака молочной железы в определенных группах населения.

Может способствовать здоровью сердца

Исследования показывают, что пробиотики и клетчатка помогают снизить уровень холестерина и немного понизить кровяное давление у людей с гипертонией. Кроме того, квашеная капуста, являясь источником витамина К, потенциально может сыграть роль в снижении риска развития сердечных заболеваний, блокируя накопление кальция в артериях.

Кому нельзя есть кислую капусту

Квашеная капуста в целом безопасна для большинства людей. Однако люди с заболеваниями пищеварительной системы, такими как синдром раздраженного кишечника, могут обнаружить, что квашеная капуста усиливает их симптомы. Ферментированные продукты могут вызывать вздутие живота, газы и боль в желудке по мере продвижения по пищеварительной системе, хотя квашеная капуста в целом поддерживает здоровье кишечника.

Она может быть не идеальна для людей, чувствительных к гистамину. В частности, те, у кого диагностирована непереносимость гистамина или хронические мигрени, могут испытывать нежелательные побочные эффекты при употреблении ферментированных продуктов.

Если у вас есть хронические заболевания, ослабленный иммунитет или вы принимаете некоторые антидепрессанты, например, ингибиторы моноаминоксидазы, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем добавлять ферментированные продукты в свой рацион.

Можно ли есть квашеную капусту каждый день

Богатые пробиотиками продукты, скорее всего, безопасны и полезны для ежедневного употребления, если этого хочет большинство здоровых взрослых людей. Одно исследование показало, что ежедневное употребление шести порций ферментированных продуктов в течение 10 недель способствует улучшению здоровья кишечника и снижению воспаления.

Еще одно исследование показало, что ежедневного употребления квашеной капусты достаточно для того, чтобы ощутить пользу для здоровья. Тем не менее, эксперты отмечают, что переносимость ферментированных продуктов может варьироваться в зависимости от конкретного человека и возможных побочных эффектов, связанных с пищеварением.

Ранее УНИАН писал, чем полезна квашеная капуста.

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