Для этого блюда вам понадобится всего лишь 6 ингредиентов.

Обычно во время рождественских праздников из капусты не делают блюд, однако есть замечательный рецепт, который превратит этот овощ в настоящее наслаждение. О таком рецепте рассказала кулинарный журналист Мэри Берри, пишет Mirror.

Этот рецепт из кулинарной книги "Simple Comforts" является очень простым, а также его можно приготовить заранее, чтобы уменьшить количество дел во время праздничной суеты.

Для этого блюда вам понадобятся:

Видео дня

одна большая краснокочанная капуста, мелко нашинкованная;

250 мл сидра;

два кусочка сливочного масла;

одна столовая ложка оливкового масла;

одна луковица, нарезанная ломтиками;

четыре столовые ложки желе или варенья из смородины.

Способ приготовления

Сначала разогрейте духовку до 160 градусов и поставьте на средний огонь плиты глубокую сковороду. Налейте туда растительное масло и доведите его до кипения. После чего добавьте кусочек сливочного масла, положите нарезанный лук и капусту и оставьте их готовиться, пока они не начнут размягчаться.

Затем влейте сидр и ложкой добавьте смородиновое желе, а также увеличьте огонь до более сильного кипения, хорошо посолите и поперчите. Через несколько минут поставьте сковороду в духовку и тушите капусту 3-4 часа, пока она не станет "полностью мягкой".

"Когда она будет готова, вынимаем овощ шумовкой, оставляя жидкое золото в кастрюле. Поставьте сковороду с соком обратно на плиту и уваривайте жидкость, пока она не потемнеет и не станет сыроподобной. Добавьте оставшееся сливочное масло, снимите сковороду с огня и вылейте густую жидкость на капусту в тарелке", - советуют в материале.

По словам Мэри, блюдо можно приготовить заранее, а затем разогреть в накрытой фольгой посуде на среднем огне в духовке. Также его можно осторожно подогреть на сковороде на плите.

Мэри предположила, что блюдо можно приготовить заранее, до 12 часов, и просто разогреть в накрытой фольгой посуде на среднем огне в духовке, сообщает Экспресс. Как вариант, можно аккуратно помешивать его в кастрюле на плите.

Другие вкусные рецепты

Ранее известный шеф-повар Джейми Оливер рассказал, как сделать идеальную яичницу. По его словам, для приготовления пышной яичницы не нужно ни молоко, ни сливки.

Также профессиональный шеф-повар Джемма Стаффорд поделилась рецептом вкусного десерта, который подходит для любого праздничного меню.

Вас также могут заинтересовать новости: