Если вы будете делать это зимой каждое утро, то вам удастся уберечься от проблем.

Скотти Килмер, автомеханик с многолетним опытом, рассказал, как уберечь автомобиль от поломок зимой и сэкономить деньги. По его словам, не следует лить горячую воду на лобовое стекло, так как оно легко треснет.

"Горячая вода может расколоть ваше лобовое стекло, а лобовые стекла стоят недешево!" – отметил эксперт. "В этом случае стоит запастись терпением, просто заведите машину, включите разморозку на полную мощность, нагрев до максимума, а затем уходите. Подождите, пока машина прогреется, тепло растопит лед, и тогда вы сможете его снять".

Далее Килмер рекомендует часто проверять шины в течение зимы.

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Когда погода становится холоднее, давление воздуха в шинах падает, и, хотя шины могут выглядеть полными, они могут мгновенно сдуться, как только вы начнете ехать. Он посоветовал всегда проверять шины до начала движения, чтобы избежать аварий и повреждений.

Кроме того, всегда стоит проверять аккумулятор, ведь он рассчитан на определенное количество ампер холодного пуска, и если их не хватит, машина может не завестись. Также необходимо убедиться, что аккумулятор хорошо заряжен и способен держать заряд, чтобы вы не застряли на морозе.

И наконец, Килмер рекомендует проверить антифриз в автомобиле. При понижении температуры, если в системе охлаждения автомобиля недостаточно антифриза, он может не только заблокировать двигатель, но и полностью его разрушить

"Если вы хоть что-то знаете о воде, то при замерзании она расширяется. Поэтому, если в блоке двигателя, радиаторе и во всем остальном слишком много воды и недостаточно антифриза, когда наступает холод, она расширяется и разрушает все", - объяснил эксперт.

Ранее УНИАН писал, что механик Скотти Килмер предупредил автомобилистов о необходимости следить за первыми признаками серьезных проблем с авто. Он призвал автовладельцев принять срочные меры, если они увидят на приборной панели эту мигающую лампочку.

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