Хотя есть много потенциальных преимуществ употребления белого вина, есть столько же подводных камней, о которых стоит знать.

Бокал белого вина хорошо подходит к пасте или морепродуктам. Легкое и освежающее, оно пьется так же легко, как вода, что может быть опасно. Итак, портал Eat This рассказывает о влиянии этого напитка на ваше тело и раскрывает, что происходит с вашим телом, когда вы пьете белое вино.

"Белое вино, несомненно, может быть частью здорового питания, особенно в умеренных количествах", - говорит Сэнди Юнан Брихо, научный сотрудник The Dish on Nutrition. В то же время она подчеркивает, что Американская кардиологическая ассоциация рекомендует не более одного стакана в день для женщин и не более двух стаканов в день для мужчин.

По словам доктора Эми Ли, главы отдела питания Nucific, белое вино даже обеспечивает небольшую дозу необходимых витаминов и минералов: 3% вашей рекомендуемой суточной нормы для магния, витамина B6, витамина B2 и ниацина, а также 1% суточной нормы для рибофлавина и следовых количеств железа, кальция, калия, фосфора и цинка.

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Белое вино также содержит антиоксиданты, которые защитят ваше сердце и легкие.

По словам доктора Рашми Бьякоди, стоматолога, эксперта по здоровью и здоровью и редактора Best for Nutrition, белое вино содержит фенол под названием кофейная кислота, который может помочь ограничить прогрессирование сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний почек.

Также одно из исследований 2019 года показало, что употребление выдержанного белого вина защищает сердце, помогая восстанавливать эндотелиальные клетки, выстилающие кровеносные сосуды. А исследование 2002 года, проведенное в Университете Буффало, показало, что белое вино может иметь преимущество перед красным в улучшении здоровья легких.

Ваш мозг может извлечь выгоду

Например, исследование 2018 года, опубликованное в Journal of Nutritional Biochemistry, показало, что мыши, которые употребляли полифенолы, извлеченные из белого вина, в течение двух месяцев, имели меньший риск развития когнитивных проблем, приводящих к болезни Альцгеймера.

Хотя есть много потенциальных преимуществ белого вина есть столько же подводных камней, о которых стоит знать.

Ваш сон может пострадать.

"Существует распространенное заблуждение, что алкоголь улучшает сон, хотя на самом деле он делает обратное", - объясняет Триста Бест, научный сотрудник в Balance One Supplements. Алкоголь нарушит продолжительность цикла сна, а это означает, что вы, скорее всего, почувствуете усталость и вялость, а не бодрость по утрам.

Кстати, достаточно одного бокала вина, чтобы нарушить ваш сон. Финское исследование в 2018 году показало, что умеренное потребление алкоголя (всего один бокал для женщин или два для мужчин) ухудшает качество отдыха на 24%, а даже небольшое количество алкоголя снижает его на 9,3%.

Ваше тело может перейти в режим накопления жира.

Это происходит не только из-за избытка пустых калорий, но и из-за высвобождения гормонов, которые заставляют ваше тело думать, что вам нужно накапливать жир. Также сахар в вине может вызвать всплеск инсулина-основного накопителя жира в организме.

Вино может вызвать кислотный рефлюкс.

Некоторые белые вина очень кислые - намного больше, чем их красные аналоги. Вот почему, как постоянно показывают исследования, белое вино может вызвать гастроэзофагеальный рефлюкс. На самом деле исследования показали, что в этом отношении это так же вредно, как и пиво.

Вы можете увеличить риск рака кожи.

Исследование, проведенное Университетом Брауна в 2016 году, показало, что белое вино связано с более высоким риском меланомы — самого опасного вида рака кожи — больше, чем красное вино, пиво или другие алкогольные напитки. В частности, каждый бокал белого вина в день ассоциировался с повышением риска ракаа на 13%.

Хотя исследователи не совсем уверены в причине этой связи, они предположили, что это может быть связано с тем, что белое вино содержит больше ацетальдегида и более низкую концентрацию антиоксидантов, чем красное вино. В результате любители белого вина могут быть более восприимчивы к солнечным ожогам.

Ранее УНИАН писал о 6 удивительных преимуществах отказа от вина, ведь, согласно отчету Всемирной организации здравоохранения, никакое количество алкоголя не является безопасным для вашего здоровья.

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