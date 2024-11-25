Каждый человек по-разному подходит к той или иной проблеме, особенно в личной жизни - всего можно выделить несколько таких категорий.

Решение о разводе — это процесс довольно сложный и глубоко личный. Для кого-то причиной является сильный конфликт, для других - медленное отдаление друг от друга.

Исследование 2021 года, опубликованное в журнале Journal of Marital and Family Therapy, проливает свет на этот процесс принятия решения. Выявлены четыре различных типа людей, размышляющих о разводе, каждый из которых имеет уникальные подходы к решению своих супружеских проблем, пишет Forbes.

Интенсивные искатели

"Интенсивные искатели", составляющие около 6% участников исследования, неустанно стремятся к восстановлению брака. Они прилагают все усилия, чтобы спасти свои отношения, обращаются к профессиональной терапии, читают книги по саморазвитию, работают над личностным ростом и пытаются искренне поговорить с супругом о своих проблемах.

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Исследователи обнаружили, что эти люди чаще всего молодого возраста (в среднем 36 лет), они более образованны, чем представители других групп, и изначально питают твердую надежду на то, что их брак возможен.

Такие люди часто сталкиваются с психическими расстройствами, чрезмерными конфликтами, неверностью, злоупотреблением наркотиками и так далее.

Как сообщается, этой группе также принадлежит самый высокий процент разводов: 15% разведенных и 20% разошедшихся к концу исследования через год.

Умеренно-увядающие искатели

Таких около 14% среди опрошенных. Поначалу такие супруги проявляют умеренную активность в восстановлении отношений, например, читают советы по налаживанию отношений и обращаются за профессиональной помощью. Однако со временем их усилия ослабевают, особенно когда речь идет о супружеской терапии, в результате чего многие остаются с нерешенными проблемами.

42% из них имели только среднее образование или ниже. Более низкий уровень образования и меньшие ресурсы могли повлиять на поведение этой группы, направленное на восстановление отношений, объясняют исследователи.

Эта группа также подвержена таким серьезным проблемам, как жестокое обращение или неверность, отдаление или потеря романтических чувств друг к другу. Однако они также реже других разводятся, а религиозность и культурные факторы, возможно, играют роль, удерживая их в несчастливом браке.

Искатели минимальной личной жизни

Самая большая группа, известная как "искатели минимального личного пространства", составила около 42% участников исследования. Эта группа предпочитает держать свои супружеские проблемы в тайне. Они редко обращаются за помощью к специалистам или говорят о своих чувствах, предпочитая изредка предпринимать личные усилия, например, серьезно поговорить с супругом или супругой и попытаться простить его за проступки.

В отличие от людей, стремящихся к интенсивным решениям, люди, стремящиеся к приватности, сообщают о меньшем количестве серьезных проблем и реже задумываются о разводе, однако их нежелание открыто противостоять проблемам может привести к застою в браке.

Многие испытывают смешанные чувства, и только 35% из них рады, что до сих пор находятся в браке.

Искатели личной жизни

Вторая по численности группа, "искатели, поддерживающие частную жизнь", составила 38% участников. Они похожи на искателей минимальной приватной жизни в своем предпочтении уединения, но гораздо более последовательны в своих действиях по спасению брака.

Для этих участников характерно стремление решать проблемы в отношениях с помощью личных и постоянных усилий, а не искать внешних или профессиональных вмешательств. Эта группа продемонстрировала самый высокий уровень личного поведения, направленного на восстановление отношений, например, серьезные разговоры с супругом, работа над разрешением проблем или прощение.

Такие супруги также могут читать книги просматривать статьи в поисках советов по отношениям, хотя обращение за профессиональной помощью оставалось на низком уровне.

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Кроме того, одна 71-летняя женщина и вовсе никогда не имела серьезных отношений и рассказала, почему так получилось.

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