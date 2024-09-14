Спелую тыкву можно отличить от зеленой по 4 основным признакам.

В сентябре наступает сезон сбора тыквы. Эта царица осени очень популярна на украинских огородах. Чтобы не поспешить и не сорвать плоды зелёными, нужно запомнить признаки спелости культуры. Мы рассказали, как понять, что тыква спелая и готова ко сбору.

Как понять, что тыква созрела

В сентябре тыквы быстро приобретают характерный оранжевый цвет, но не сразу становятся спелыми. Чтобы безошибочно распознать готовые плоды, проверьте четыре признака.

Кожура . Спелый овощ приобретает насыщенный цвет и становится матовым, а не глянцевым. Появляется отчетливый рисунок из прожилок.

. Спелый овощ приобретает насыщенный цвет и становится матовым, а не глянцевым. Появляется отчетливый рисунок из прожилок. Листья и плодоножка . Обратите внимание на ветку, где растет тыква. Если растение спелое, то листья пожелтеют, а плодоножка на плоде станет светлой и сухой. Если ботва ещё зеленая, то собирать урожай рано.

. Обратите внимание на ветку, где растет тыква. Если растение спелое, то листья пожелтеют, а плодоножка на плоде станет светлой и сухой. Если ботва ещё зеленая, то собирать урожай рано. Звук . Если постучать по зрелой тыкве, то получится звонкий звук. У зеленого растения звук будет глухой.

. Если постучать по зрелой тыкве, то получится звонкий звук. У зеленого растения звук будет глухой. Плотность . При нажатии на спелый плод не остается вмятин - он плотный и твердый. Исключение - мускатные сорта. Готовые к сбору тыкву легко переносят дорогу и не мнутся при транспортировке.

Ещё один достоверный способ понять, что тыква зрелая - по календарю. Если известен сорт растения и дата посева, то можно рассчитать, когда плоды созреют. Большинство бахчевых культур созревают за 100-110 дней.

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