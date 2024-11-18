Одно из этих качеств может вдохновлять и создавать крепкие связи, другое может оставить вас с чувством использованности, разочарования и обиды.

Харизма и нарциссизм — это два качества в людях, которые всегда привлекают внимание. Но в то время как одно из них может вдохновлять и создавать крепкие связи, другое может оставить вас с чувством использованности, разочарования и даже обиды.

Как пишет психолог Марк Трэверс для Forbes, различие между этими качествами не всегда очевидно. В то же время понимание этой разницы может помочь осознать, почему нас тянет к некоторым людям, в то время как другие, несмотря на свое обаяние, оставляют нас с чувством, что что-то не так.

1. Харизма создает связь, нарциссизм сосредоточен на себе

И харизма, и нарциссизм производят сильное впечатление и легко привлекают внимание. Однако ключевое различие заключается в их фокусе: харизматичные люди социально настроены и ориентированы на внешний мир, в то время как нарциссы сосредоточены на себе.

Видео дня

Харизматичные люди проявляют искренний интерес к другим, активно слушают, подтверждают опыт других и выражают сочувствие. Нарциссы, однако, рассматривают взаимодействия как возможности для саморекламы. Разговоры с нарциссом обычно вращаются вокруг его собственных интересов, без подлинного любопытства к другим.

2. Харизма возвышает других, нарциссизм унижает

Харизматичные люди склонны возвышать и вдохновлять, используя искреннюю похвалу и помогая людям увидеть свой потенциал. В то же время нарциссичные личности часто пытаются поддерживать чувство превосходства, тонко критикуя или преуменьшая достижения других, чтобы удерживать внимание на себе. Когда они все же высказывают похвалу, она, как правило, условна или корыстна.

3. Харизма демонстрирует гибкость, нарциссизм требует контроля

Харизматичным людям комфортно адаптировать свой стиль общения, чтобы лучше общаться с другими. Они могут приспосабливаться к различным социальным ситуациям и принимать взаимные уступки в отношениях.

Однако нарциссические личности часто непреклонны в своей потребности в контроле. Они могут манипулировать ситуациями, чтобы гарантировать, что их воспринимают как сильных или важных, даже если это происходит за счет потребностей или мнений других. Нарциссы менее склонны идти на компромисс или рассматривать альтернативные точки зрения.

4. Харизма надежна, нарциссизм хрупкий

Основы харизмы и нарциссизма также отличаются: харизма основана на подлинной уверенности, тогда как нарциссизм часто возникает из хрупкой самооценки, которая опирается на постоянное подтверждение.

Харизматичным людям не нужно затмевать других, чтобы чувствовать себя ценными, и они чувствуют себя комфортно, разделяя заслуги или признавая свои ограничения. Эта уверенность позволяет им быть скромными.

Однако у нарциссов более шаткое чувство собственного достоинства, которое сильно зависит от внешнего одобрения. Исследование 2021 года, опубликованное в Clinical Neuropsychiatry, подчеркивает, что нарциссы часто озабочены мнением других, демонстрируя хрупкую самооценку, характеризующуюся высокой чувствительностью к реакциям других.

В результате нарциссы могут плохо реагировать на критику, избегать обвинений и рассматривать других как угрозу своему завышенному образу себя..

5. Харизма создает доверие, нарциссизм его разрушает

Харизматичные люди создают доверие, демонстрируя искренность, надежность и уважение.

Исследование 2016 года о том, как харизма лидера влияет на поведение команды, показало, что харизматичные лидеры повышают доверие к членам своей команды. Это предполагает, что харизма имеет волновой эффект, который способствует единству и взаимной поддержке в группах.

Напротив, нарциссические личности часто испытывают трудности с аутентичностью, часто представляя разные версии себя. Эта непоследовательность часто приводит к разочарованию и подрывает доверие — важный элемент для здоровых, длительных отношений.

Ранее психологи назвали 10 фраз-маркеров, которые помогут распознать эгоиста.