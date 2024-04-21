По словам Джейка Макмаллона, необходимо накрывать чай, пока он настаивается.

Есть необычный способ, который может создать идеальный горячий чай. Об этом изданию Mirror рассказал эксперт по чаю Джейк Макмаллон.

По его словам, многие очень тщательно выбирают, что им нравится - то ли конкретное количество сахара или молока, как долго настаивать пакетик чая, или они ставят молоко или сахар на первое место. Но есть одна вещь, которую мало кто принимает во внимание: необходимо накрывать чай, пока он настаивается.

"Это сохраняет больше тепла и поддерживает постоянную температуру, что позволяет чайным листьям разворачиваться и высвобождать вкус", - говорит дегустатор.

Эксперты сходятся во мнении: чтобы получить от чая еще больше вкуса, во время процесса замачивания чайный пакетик следует осторожно перемешивать. При этом когда дело доходит до того, как долго вы должны замачивать чайный пакетик, это зависит от того, насколько крепким вы хотите, чтобы ваш напиток был.

Для черного чая Джейк рекомендует замачивать четыре минуты для идеального напитка. Некоторые люди, возможно, захотят оставить его на дольше, но Джейк не рекомендует оставлять его надолго, поскольку это может привести к "неприятной горечи и терпкости".

Температура воды также будет иметь огромное значение для чая. Оптимальная температура для идеального напитка обычно составляет 95-98 градусов, говорит эксперт. Молоко также является довольно противоречивой темой с бесконечными разными мнениями о том, какой тип и сколько является правильным. По словам Джейка, как цельное, так и полуобезжиренное молоко являются хорошими вариантами, поскольку они добавят "сливочной нотки вашему чаю, делая его мягким и насыщенным".

"Вы можете обнаружить, что обезжиренные варианты слишком водянисты и не дают вам такой же шелковисто-гладкой текстуры. Они также вряд ли сбалансируют любую горечь в танинах. Черный чай, как правило, более крепкий и имеет более яркий вкус, чем его более бледные родственники, и он хорошо противостоит молоку и подсластителям, что делает его идеальным выбором для вашей утренней чашки", - говорит эксперт.

По его словам, если вы пьете немолочные альтернативы, например соевое молоко, вы можете заметить, что ваш чай расщепляется. Поэтому Джейк рекомендует подогреть молоко заранее, чтобы этого не произошло. В то же время тип сосуда, из которого вы пьете напиток, также имеет значение.

"Выбор правильного типа кружки, который будет проводить тепло и эффективно его сохранять, не влияя на вкус, является ключевой частью приготовления вкусной чашки чая. Стекло и фарфор - гладкие, непористые и безупречные - не влияют на вкус вашего напитка. Более толстые чашки дольше сохраняют тепло, тогда как более тонкие, более деликатные чашки быстрее теряют тепло. Нагрев вашей чашки примерно до той же температуры, что и чай перед употреблением, поможет вашему напитку", - подытожил дегустатор.

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