Основали город в те времена, когда о славянах еще никто не слышал.

Белгород-Днестровский - старейший город Украины и вообще один из старейших до сих пор существующих городов мира. Сегодня это районный центр в Одесской области, который сохраняет много исторических объектов.

Как рассказал на своем канале в YouTube украинский историк Александр Алферов, история Белгород-Днестровского насчитывает более 2 500 лет - как считается, его основали древние греки еще в 498 году до нашей эры во время колонизации Причерноморья.

"Тогда оно называлось Офиусса, потом оно изменило название и стало называться Тира, а во времена Руси оно называлось Белград, потом изменило название на Аспрокастро, потом еще было много изменений. В конце концов мы его знаем под названием Аккерман, под которым оно входило в состав Украинского государства в 1918 году. Сейчас он называется Белгород-Днестровский", - говорит историк.

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В 1999 году город отметил важный юбилей - 2500 лет со дня основания. ЮНЕСКО признала украинский город одним из старейших в мире.

Сегодня на территории города расположено много исторических объектов, среди которых в том числе и археологический комплекс античного города Тира. Также здесь хорошо сохранилась так называемая Аккерманская крепость - каменная цитадель, строительство которой, как считается, началось еще в 13-м веке при генуэзцах, но современный вид она получила во времена османского господства над городом.

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