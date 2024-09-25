Если у вас осталось несколько бананов, не спешите их выбрасывать – лучше приготовьте этот невероятно вкусный десерт.

Может быть обидно покупать бананы только для того, чтобы через несколько дней они начали буреть и покрываться пятнами. Но есть вкусный способ использовать их, не выбрасывая в мусор.

Вместо того, чтобы готовить банановый хлеб, известная повар и телеведущая Нигелла Лоусон предлагает простой рецепт приготовления популярного баноффи-пай – необычного чизкейка из бананов с карамелью, пишет Express. Он не только невероятный на вкус, но и довольно просто готовится.

"Мне нравится, как горстка перезрелых, непривлекательных бананов порождает это триумфальное ча-ча-ча чизкейка. Да, это чизкейк, но его текстура не похожа на привычный гладкий крем; скорее, он воздушный и муссовидный, и такой же легкий, как и его аромат, наоборот, убедительно пьянящий", – говорит Нигелла.

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Как приготовить баноффи-пай

Ингредиенты

Для основы

250 г печенья,

75 г несоленого сливочного масла.

Для чизкейка

Шесть крупных яиц,

Четыре средних (около 600 г) перезрелых банана,

60 мл лимонного сока,

700 г сливочного сыра (комнатной температуры),

150 г светло-коричневого сахара.

Для ирискового соуса

100 г несоленого сливочного масла,

125 мл патоки,

75 г светло-коричневого сахара.

Кухонные принадлежности:

Жаропрочная пищевая пленка или фольга,

Силиконовая форма,

Форма для запекания.

Заранее поставьте духовку разогреваться до 170 °С.

Вскипятите чайник и заверните форму для торта снаружи в двойной слой жаропрочной пищевой пленки или фольги. Пленка защитит чизкейк, когда он будет выпекаться.

Готовим бисквитную основу: Смешайте печенье со сливочным маслом, пока оно не начнет комочками слипаться, затем вдавите его на дно формы для торта и поставьте в холодильник.

Готовим начинку для чизкейка: Сначала разомните бананы вилкой. Затем положите в миску и добавьте лимонный сок.

В отдельную миску или кухонный комбайн выложите сливочный сыр и перемешайте до однородной массы, затем добавьте сливки и сахар. Влейте банановое пюре в смесь со сливочным сыром и перемешайте до однородной массы.

Выньте из холодильника форму для чизкейка и влейте в нее приготовленную начинку.

Поместите форму с тортом в центр противня и налейте туда только что вскипяченную воду, чтобы она доходила до половины формы для торта. Поставьте противень в духовку и готовьте один час и 10 минут. Через час проверьте чизкейк, он должен быть сверху твердым, но слегка шататься.

Когда чизкейк будет готов, достаньте противень из духовки и выньте форму из противня. Осторожно снимите пищевую пленку с формы и оставьте остывать. После того, как чизкейк остынет, поставьте его в холодильник на ночь, но не накрывайте, пока он полностью не остынет.

Готовим ирисковый соус: Растопите сливочное масло и патоку в кастрюле на медленном огне.

Когда смесь ирисок начнет пузыриться, оставьте ее вариться на одну-две минуты, пока она не превратится в пенистый соус янтарного цвета.

Когда чизкейк настоится в холодильнике, достаньте его из холодильника за 30 минут до подачи на стол, вытащите из формы и полейте сверху щедрым количеством ирискового соуса. При желании, можете украсить десерт бананами со сливками.

Готовьте десерты вместе с УНИАН: другие рецепты

Кофейный торт является одним из самых популярных рецептов благодаря его насыщенному уникальному вкусу, но его также невероятно легко выпекать. Благодаря рецепту от Джейми Оливера его сможет приготовить даже начинающий повар. И приготовление займет всего 10-15 минут.

Если же любите бананы, можете приготовить банановые маффины без сахара. Это очень вкусный, но простой в приготовлении десерт.

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