Банановая кожура содержит кучу полезных веществ, поэтому ей тоже можно найти применение.

Бананы - вкусный тропический фрукт, имеющий много поклонников как среди сладкоежек, так и среди тех, кто придерживается здорового образа жизни. Единственный у него недостаток – от каждого банана остается немалая шкурка, которую приходится безжалостно выбрасывать в мусор, ведь никакого применения в кулинарии ей нет.

Но банановой кожуре все-таки можно найти применение. Foxnews приводит сразу 6 вариантов того, что можно с ней сделать.

Косметическая маска для лица

Бананы как маска для лица довольно популярны в мире красоты. Но если вы не совсем в тонусе с уходом за кожей, возможно, вы впервые услышите об основном ингредиенте.

Видео дня

Самый простой способ сделать маску из банана - это размять фрукт и нанести непосредственно на кожу. Но вместо мякоти банана можно использовать его кожуру.

Другой распространенный рецепт - добавить ¼ стакана натурального йогурта и две столовые ложки меда в банановое пюре перед нанесением на кожу.

Оставьте маску на 10-15 минут, затем смойте теплой водой.

Борьба с бородавками

Бородавки - не самая плохая проблема с кожей, но они могут создать неудобства, если их увидят другие. Существует множество домашних средств для удаления бородавок, и использование банановой кожуры - лишь одно из них.

Поскольку ничто в банане не является токсичным, риск натирания бородавки кожурой банана практически отсутствует. И хотя нет никаких научных доказательств того, что бананы или банановая кожура действительно помогают удалить бородавки, такая домашняя практика довольно распространена.

Попробуйте в следующий раз, когда у вас появится нежелательная бородавка, и посмотрите, как это вам поможет.

Лечение укусов насекомых

Известно, что богатые калием бананы снимают зуд и другие симптомы укусов насекомых, такие как отек.

В следующий раз, когда вас укусит надоедливый комар, нанесите на укус растертую до однородной массы банановую кожуру. Она содержит натуральные антигистаминные вещества, которые успокаивают зуд, вызванный слюной, оставленной насекомым под вашей кожей.

Чистка столового серебра

Вы можете хорошо отполировать свое серебряное изделие банановой кожурой, но сначала вам нужно будет приготовить смесь.

Смешайте банановую кожуру с водой, чтобы получилась паста. Затем с помощью ткани натрите пастой столовое серебро. Затем хорошо вымойте его в теплой воде.

Так серебряная посуда будет выглядеть, словно новая.

Удаление заноз (заноз)

В зависимости от того, насколько глубоко заноза расположена, ее удаление может быть как совсем безболезненным, так и достаточно болезненным.

Если у вас есть заноза, которая глубоко засела, приложите к этому месту банановую кожуру ее внешней стороной на несколько часов, например, на ночь. Наутро вытащить такую занозу будет гораздо проще.

Отбеливание зубов

Если вы постоянно пьете черный чай или кофе и долгое время не отбеливали зубы, вы можете попробовать использовать бананы, чтобы сделать вашу улыбку ярче.

Если вы потрете зубы банановой кожурой, а также хорошо почистите их, это поможет вам получить более белую улыбку. Попробуйте этот способ прежде чем тратиться на процедуру отбеливания зубов. Бананы точно никак не повредят вашим зубам, но могут дать заметный эффект, если протирать зубы банановой кожурой пару раз в день перед чисткой пастой.

Другие советы по использованию продуктов

Как писал УНИАН, арахис является не просто вкусным снеком, но и может значительно улучшить состояние вашего здоровья при регулярном потреблении. Всего одна горстка этих орехов обеспечит вас множеством питательных веществ - незаменимыми витаминами и минералами, белками и полезными жирами.

Также мы рассказывали, что вода с лимоном - это напиток, который может принести пользу людям без проблем с желудком, но злоупотреблять им не стоит, поскольку, по словам диетологов, из-за ее кислотности может стираться зубная эмаль, и из-за этого появляется чувствительность зубов.

Вас также могут заинтересовать новости: