Некоторые предлагают использовать кредитную карту, но это может повредить карту или поцарапать лобовое стекло.

Холодное утро означает, что окна автомобиля замерзают, и это настоящая неприятность, когда вы едете на работу или в школу. Но очень важно правильно их разморозить, чтобы не повредить стекло.

Водители делятся своими хитростями, как пережить холодную погоду, в том числе натирают овощами окна автомобилей, чтобы они не запотевали, и гаджетами, которые могут обогревать машину, даже не включая газ, пишет Daily Express.

Теперь Роджер Григгс из Kwik Fit поделился своими главными советами по борьбе с обледенением, которые облегчат зиму для водителей. Он предостерегает от обливания окон кипятком, поскольку разница температур "может привести к треснувшему окну и дорогому счету".

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В социальных сетях полно лайфхаков по борьбе с обледеневшими автомобилями. Один из них предлагает приложить к стеклу пакет для сэндвичей, наполненный теплой водой. Но Роджер предупреждает, что это может привести к растрескиванию стекла, особенно если на лобовом стекле уже есть скол или трещина.

Распространенная ошибка - не протирать все окна антиобледенителем и оставлять машину без присмотра с включенным двигателем или ключами.

Это может показаться очевидным, но многие забывают: приобретите подходящий скребок для окон. Некоторые предлагают использовать кредитную карту, но это может повредить карту или поцарапать лобовое стекло. Лучше всего подойдет специально разработанный скребок.

У Роджера есть еще один важный совет. "Предполагая, что у вас нет гаража - если он есть, машина должна стоять в нем, если это возможно - тогда припаркуйтесь как можно ближе к дому, [поскольку] тепло, исходящее из дома, может помочь предотвратить образование льда".

"Если вы не можете припарковаться рядом со зданиями, постарайтесь направить машину на восток, чтобы лобовое стекло было первой частью машины, на которую попадет солнце".

Роджер предлагает: "У некоторых владельцев есть полное покрытие автомобиля, но если это кажется чрезмерным или дорогим, поможет накрытие лобового стекла одеялом или картоном. Но убедитесь, что это безопасно: ветреная ночь может привести к тому, что ваше укрытие исчезнет по дороге".

Он также советует дать достаточно времени, чтобы лобовое стекло как следует разморозилось. "Если утро особенно холодное, возможно, вам придется распылить еще раз антиобледенитель", - говорит он.

Советы по очистке стекла астомобиля

Эксперты призывают водителей никогда не мыть лобовое стекло автомобиля кипятком зимой. Попадая на холодную поверхность горячая вода может расширить стекло и вызвать трещины.

Автомобилистам посоветовали перед наступлением зимы натирать лобовое стекло автомобиля картошкой, чтобы избежать обледенения и запотевания при понижении температуры.

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