В украинском и русском языках это слово имеет совершенно разные значения.

Самый известный знаток украинского языка - языковед, педагог и автор учебников Александр Авраменко объяснил, какое значение в украинском языке имеет слово "рожа".

Как отметил языковед, иногда бывает так, что казалось бы одно и то же слово в разных языках обозначает не то же самое.

Так и со словом "рожа". В русском языке это слово означает "лицо", но с пренебрежительным оттенком. Поэтому этого слова надо избегать.

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"А в украинском языке это роза или мальва. То есть рожа – это красивый цветок", - отметил Авраменко.

И это не единственное такое слово, отметил языковед. Например, слово "луна" в украинском языке означает эхо, а в русском – спутник Земли.

Учимся говорить на украинском правильно

Ранее языковед Авраменко ответил, есть ли в украинском языке слово "скрупулезный" и назвал его синонимы.

Также он рассказал, как назвать вкусный торт "Монастырская изба" на украинском.

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