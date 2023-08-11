В их состав входили метадон и фенантрен.

Археологи нашли лабораторию по изготовлению лекарств в руинах древнего города Батонея на берегу озера Кючюкчекмедже в Турции.

Как сообщает Greek Reporter, исследователи обнаружили много интересных находок-700 маленьких стеклянных и керамических бутылочек с лекарствами, которые использовались для лечения депрессии и сердечных заболеваний. В их состав входили метадон и фенантрен, которые оказывают противовоспалительное и антитромботическое действие.

Отмечается, что препараты изготавливали из местных растений, которые также были найдены во время раскопок. Археологи обнаружили на месте ступки, шпатели и другие медицинские инструменты.

Видео дня

По предварительной оценке, лаборатория была построена примерно в VII веке нашей эры или даже раньше. Вероятно, она была уничтожена во время нападения авар в 626 году. Исследователи обнаружили свидетельства сильного пожара на этом месте, датируемого между 620 и 640 годами нашей эры.

Как добавляется, Батонея датируется II веком до нашей эры. Во время раскопок в этом городе ранее было найдено поселение викингов, датируемое периодом между IX и XI веками.

Другие находки археологов

Китайские археологи заявили, что обнаружили первый полный скелет гигантской панды в гробнице древнего императора, символ статуса, который проливает свет на королевские погребальные ритуалы, существовавшие более 2000 лет назад.

Кроме того, группа археологов заявила, что раскрыла тайну, как египтяне передвигали огромные каменные плиты для строительства пирамид. Отмечается, что Великая пирамида состоит из более 2,3 миллиона блоков известняка и гранита, каждый из которых весит не менее двух тонн.

Вас также могут заинтересовать новости: