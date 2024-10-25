Стоит знать, что "тато" - это разговорный вариант, тогда как "отец" - более официальный.

В украинском языке слова "батько" и "тато" являются синонимами. Однако последнее является разговорным вариантом. К тому же слово "тато" менее распространено, и поэтому с ним часто возникают ошибки.

Языковед Александр Авраменко в своей книге "100 экспресс-уроков украинского" отметил, что даже языковедческие источники путаются в том, как правильно употреблять слово "тато" во множественной форме - "тата" или "тати".

"Согласно действующему правописанию, во множественном числе надо говорить и писать не "тата", а "тАти" (или татИ). Например: Щасливі тати забирають дітей із садочка", - объясняет Авраменко и добавляет, что в родительном падеже будет "татів".

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Другие советы от языковеда Авраменко

Как писал УНИАН, некоторые люди слишком привыкли к некоторым русизмам и даже не понимают, что употребляют чужеродные слова. Например, люди часто говорят слово "рибалка", хотя в украинском языке надо говорить "риболовля".

Также мы рассказывали о разнице между словами "продавщиця" и "продавчиня". По словам Авраменко, оба слова на самом деле являются корректными, но употребление их немного отличается. Также остается корректным слово "продавець".

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