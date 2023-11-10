Чем раньше вы поймете, что ваша мать "токсична", тем быстрее вы сможете защитить свою психику от новых травм.

Нездоровые отношения с матерью могут иметь негативные последствия еще долго после того, как ребенок получит правовую свободу в возрасте 18 лет. Возможные побочные эффекты для ребенка включают депрессию, беспокойство, гнев и проблемы с поведением, а также проявления подобных нездоровых токсичных черт в межличностных отношениях с другими людьми, пишет parade.com.

Психолог Хайме Цукерман отмечает, что токсичным в отношениях с собственным ребенком может быть как мать, так и отец. Но специфика этой "токсичности" у них разная, поэтому и говорить о них стоит отдельно. Сейчас поговорим именно о материнской токсичности.

Также следует отметить, что "токсичное поведение" матери — это бытовой, а не научный термин, хотя это вовсе не означает, что проблема вымышленная. Как объяснила психолог Тара Лалли, для токсичной матери характерно поведение, в котором она подает себя в роли жертвы в отношениях с ребенком и принижает значение успехов ребенка, чтобы заставить его постоянно чувствовать себя виноватым перед матерью.

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8 основных признаков того, что ваша мать "токсична"

1. Обвинения

Если каждый вечер - это вечер обвинений, то мать, вероятно, токсична.

"Обвинения могут быть чем угодно, например: "У меня был плохой день на работе. Я пришла домой, и ребенок оставил свой LEGO на полу, поэтому я кричу на него и говорю ему, что мой день испорчен", — говорит доктор Цукерман.

Она отмечает, что оставлять игрушки на полу является нормой для детского поведения. Поэтому слишком эмоциональная реакция матери на это - все равно что ударить домашнюю собаку после тяжелого дня на работе.

2. Словесные или эмоциональные обиды

Словесное или эмоциональное насилие может принимать форму эмоционального или вербального манипулирования, ругани или унижения ребенка. Это ставит ребенка в положение, где он сомневается в своей ценности.

3. Эгоцентризм

Токсичные матери могут ставить свои собственные потребности и желания выше потребностей своего ребенка.

4. Чрезмерное вмешательство

Доктор Цукерман предупреждает, что мамы с таким поведением не всегда действительно токсичны. Иногда чрезмерное вмешательство в дела своего ребенка является чистосердечным желанием позаботиться. Но когда этого вмешательства слишком много, это уже токсичное поведение.

Примером такого чрезмерного вмешательства являются постоянные звонки учителям из-за каждой "слишком низкой" оценки, которую они ставят ребенку, или вмешательство в ссоры между детьми.

"Это лишает ребенка не только ответственности контролировать свои эмоции, но также лишает его возможности развивать навыки решения социальных проблем", — говорит доктор Цукерман.

5. Ревность

Эта черта чаще всего проявляется к уже взрослому ребенку. Классическая ситуация - когда ребенок получает работу мечты или встречает замечательного партнера. В таком случае токсичная мать боится, что теперь будет получать меньше внимания.

6. Нарушение "границ"

Токсичные матери, как правило, выходят за определенные невысказанные границы, не сообщая об этом ребенку. Все это влияет на способность ребенка поддерживать здоровые отношения с родителями.

7. Контроль поведения

Автономия ребенка также представляет угрозу для токсичных матерей.

"Контроль над воспитанием может выглядеть как микроменеджмент ребенком", - говорит доктор Голдман.

8. Зависимость

Токсичные матери могут иметь проблемы со злоупотреблением психоактивными веществами или азартными играми.

Как вылечиться от токсичной матери

1. Установите границы

Этот шаг труден, но необходим для детей, выросших с токсичными матерями. Границы могу включать установление ограничений на время общения с токсичной матерью, частоту телефонных звонков или темы, которые они готовы обсудить.

2. Терапия

Даже установление границ может быть стрессом для токсичной матери. Терапия важна для обсуждения прошлых и настоящих проблем. Иногда курс профессионального психолога может помочь токсичной матери измениться.

По словам доктора Цукерман, это может сработать, если речь идет о токсичной модели поведения без плохих намерений изначально. Тем не менее, чем больше нарциссизм матери или нежелание измениться, тем лучше, если вы попадете в терапевтическую комнату без мамы.

3. Внимание к собственным желаниям

Доктор Цукерман говорит, что вы должны научиться уделять время и силы удовлетворению собственных желаний, чтобы вылечиться от психологических травм, нанесенных токсичной матерью.

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