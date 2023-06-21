Ее метод до безобразия прост, но весьма эффективен.

Знакомства в сети - один из самых популярных способов найти свою вторую половинку. Однако не всем удается с первого раза встретить "того самого". Порой случается так, что свидания после знакомства в сети проходят ужасно.

На Reddit нашлась девушка, которая "сломала систему". Она раскрыла секрет идеального знакомства в сети, который гарантирует успех свиданий. Все решает фото, которое вы ставите на "аватарку".

Чаще всего девушки хотят казаться лучше и красивее. Поэтому они нередко размещают на сайтах знакомств свои идеальные фото, некоторые их которых еще и отретушированы. Однако фильтры, фотошоп и макияж лишь снижают шансы на знакомство.

Видео дня

Девушка, которая поделилась своим "открытием", рассказала, что на самом деле стоит публиковать не самые лучшие фото. Результат вас удивит.

"Я размещаю свои менее лестные фотографии без макияжа... Пока что я сходила на свидания с тремя разными мужчинами. Было забавно видеть, как загорелись их глаза, когда они впервые увидели меня лично, и все они в конце концов признались, что я красивее, чем они ожидали. Все они были невероятно милы", - призналась девушка.

Первые два свидания прошли хорошо, но отношения не сложились лишь из-за того, что девушка жила слишком далеко от мужчин. А вот третье свидание привело к тому, что она закрутила роман. Хитрый ход с фото помог ей удивить мужчину.

"Мне никогда не везло, когда я публиковала свои самые лучшие фотографии, большинство парней, с которыми я знакомилась, оказались придурками", - отметила девушка.

Реакция сети

Простой лайфхак, который придумала девушка, удивил пользователей. Они отметили, что это гениальный ход, который поможет каждому, кто ищет любовь на сайтах знакомств. Пользователи также пишут:

"Боже мой, это гениально, я собираюсь это сделать. Отличная идея, спасибо"

"Это довольно умно! Также отсеивает людей, которые интересуются только внешностью, а не вами как личностью"

"Черт, несколько недель назад я в гневе удалил свои приложения для знакомств, потеряв надежду. Но попробую этот метод, звучит блестяще".

Как заставить девушку уйти со свидания за минуту - никогда так не делайте

Напомним, ранее в сети назвали самые ужасные способы оттолкнуть от себя девушку. Пользователи рассказали, что бы они сказали на первом свидании, если бы им заплатили 10 тысяч долларов за то, что их избранница сбежит.

Фантазия комментаторов впечатлила. Их ответы не только веселят, но еще и учат тех, кто не хочет сделать свидание провальным.

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