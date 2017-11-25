"Не падайте духом, поручик Плотницкий!": блогер спел "лугогвардейский" романс о перевороте в "ЛНР" (видео)

Известный блогер Богдан Процишин перепел романс Александра Малинина "Поручик Голицын" на свой лад: он называется "Поручик Плотницкий". Песня - о беглом экс-главаре "ЛНР" Игоре Плотницком.

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"Колектив "ЛНР" и Процишин Богдан поздравляют Игоря Плотницкого с его выходом на пенсию и дарят ему этот лугогвардейский романс!" - говорится в описании к видео.

Как сообщалось, 24 ноября главарь самопровозглашенной "Луганской народной республики" Игорь Плотницкий написал заявление об отставке по состоянию здоровья.

23 ноября советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк сообщил, что Плотницкий выехал в Россию, а в оккупированный Луганск вошли регулярные подразделения армии РФ численностью около 1 тыс. военнослужащих, включая спецназ ГРУ и спецназовцев МВД РФ, а также тяжелая техника: танки, БТР, артиллерийские установки.

21 ноября в Луганске разгорелся конфликт между главарями боевиков "ЛНР" Игорем Плотницким и Игорем Корнетом, к противостоянию присоединились боевики главаря "ДНР" Александра Захарченко и ФСБ РФ.