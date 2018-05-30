Скандал вокруг Евровидения: поющие трусы переругались между собой?

Вокруг Национального отбора Евровидения-2009 разгорелся скандал. Подопечная продюсера Елены Мозговой, победительница седьмой российской “Фабрики звезд” Анастасия Приходько не прошла в финал конкурса. Мозговая сразу созвала пресс-конференцию, где заявила, что во время проведения отбора Евровидения-2009 было допущено множество нарушений регламента со стороны НТКУ, участников и жюри, призывала аннулировать предварительные результаты и провести повторный полуфинал. В случае отказа НТКУ Мозговая обещает искать справедливости в суде.

На днях, еще до официального объявления результатов полуфинала нацотбора Евровидения-2009, первый вице-президент Первого национального канала Роман Недзельский в комментарии одному из изданий признался, что Анастасия Приходько не попала в число пятнадцати финалистов, потому что нарушила некоторые положения отбора, основное из которых – ее конкурсная песня “За тебе знов” уже предварительно была в ротации (именно с ней девушка победила на “Фабрике звезд”). Узнав такую новость, Елена Мозговая сразу организовала пресс-конференцию.

– Мы имеем основания говорить о имеющихся и возможных нарушениях, которые были во время проведения конкурса, со многих сторон, – после этого заявления Мозговая перешла к оглашению их перечня.

По словам продюсера, многие участники грешили нарушениями: номер Лободы превысил ограничения по длительности (3,12 хв. вместо предусмотренных положением 3 хв.), песня Савко была выпущена еще в 2006 году, фонограмма Панаетова содержала запись голоса и т.д.

Своей вины Мозговая тоже не отрицает. Песня Приходько длинновата (3,40 минут) и уже исполнялась раньше. Но продюсер отмечает, что положение о национальном отборе на участие в песенном конкурсе “Евровидение-2009” прописано неоднозначно и может трактоваться по-разному.

– В положении не оговаривается, что песня, которая принимает участие в конкурсе, должна исполняться в финале, – отмечает продюсер.

Слово предоставляют и Анастасии Приходько.

– Добрый день. Если у вас есть вопрос, то я вас слушаю, – с заметными нотками звездности подала голос певица, вызвав смех у присутствующих журналистов.

Обвинение в “российскости” Анастасия отбросила.

– Я считаю себя украинской певицей, фамилия моя Приходько, и я достойна представлять Украину на Евровидении... Я хотела заявить о себе в Украине, а вышло, что заявила в России. Украина меня не принимала, и я опять с этим столкнулась, но теперь повзрослела и распускать свои слезки не собираюсь. Если я проигрываю, то проигрываю достойно.

Новая песня, написанная Константином Меладзе специально к конкурсу “Евровидение”, для Насти уже готова. Но вряд ли Приходько суждено было в этот раз выполнить ее в “Олимпийском”...

Имеет Мозговая претензии и к своему бывшему мужу певцу Александру Пономареву, который, по иронии судьбы, входит в состав жюри нынешнего нацотбора и одновременно якобы продюсирует двух из участниц конкурса: Tori Joy и Иру Пойзен.

– Исходя из этой логики, должны были пригласить в жюри продюсеров всех участников конкурса. И уже потом они бы договаривались, кто попадет в финал, – шутя рассуждает Мозгова. – Для того, чтобы дальнейшая судьба скандала не обрастала слухами, мы просим НТКУ аннулировать результаты полуфинала и провести его еще раз в соответствии с четко прописанными правилами, с выполнением пунктов, где будет отмечено, могут ли члены жюри одновременно быть продюсерами участников.

На вопрос УНИАН, каковы будут дальнейшие действия Мозговой, если НТКУ откажется проводить повторный полуфинал, продюсер ответила:

– Мы обжалуем в суде, мы готовы к этому и морально, и физически.

Все свои замечания продюсер изложила в письме к президенту Национальной телекомпании Украины Василию Илащуку. Ответа на него она лично не получила. Хотя Илащук и не заставил себя ждать, в тот же день организовав контр-конференцию, где кроме объявления финалистов конкурса, речь зашла и о “нарушениях и обвинениях”.

– 10 дней все были в ожидании решения НТКУ, решения членов жюри, которые отбирали участников на поездку в Москву на конкурс “Евровидение”, – начал пресс-конференцию Василий Илащук. – Мы были заинтересованы выбрать лучшего певца или лучшую певицу от Украины, чтобы нашу страну представили достойным образом. Относительно многих упреков, разных реплик по адресу НТКУ, обвинений, я не хотел бы об этом говорить... Все, что происходит вокруг отборочных туров “Евровиденья”, – это не что иное как шоу-бизнес сплетни, поскольку чем более скандальным будет отбор, чем более скандальным будет шоу, тем оно будет более удачным. Мы знали предварительно, что будут плестись какие-то скандалы вокруг отборочных национальных туров, полуфинала, финала, но все нормально. НТКУ действовала абсолютно четко, в соответствии с действующим законодательством, положением европейского вещательного союза, внутреннего положения НТКУ. Юридически все абсолютно законно.

По словам Илащука, Приходько подала заявление, что “произведение является оригинальным, никогда и нигде не выпускалось, не исполнялось для коммерческого использования и является итогом собственного творчества” и что оно до 1 октября 2008 не было в ротации, а это не отвечало действительности.

– Или мы ставим всех в одинаковые условия, или мы к кому-то предвзяты, а к кому-то проявляем благосклонность, – отметил председатель НТКУ. – Мне лично досадно, что Анастасия Приходько не прошла. У нее мощный голос, сильная певица. Мне она очень понравилась как харизматичная личность на сцене. Она актриса на сцене. Каждое движение, каждая реплика, каждый звук были чрезвычайно естественными и удачными. Мне грустно и досадно, что Анастасия не выдержала условий положения, но скорее не она, а те люди, которые занимаются ее продюсированием. Мне грустно, я в на самом деле хотел чтобы она прошла в финал. Но факт остается фактом.

На обвинения относительно нарушений со стороны других исполнителей Илащук тоже ответил. Савка, Скирко, Рябец и остальные участники, чьи песни уже были в ротации, не попали в полуфинал. Что касается наличия бек-вокала в фонограмме Панаетова, “человек, который слушает бек-вокалы 24 часа в сутки” продюсер, аранжировщик, композитор и член жюри конкурса Владимир Бебешко ответил, что “бека” не было.

– Это все неправда. Я лично прослушал фонограмму, – резюмировал он.

Лободу тоже смогли оправдать.

– Что касается длительности трека, то первым и последним местом, где это будет важно, будет финальный телепродукт в Москве, когда эти песни будут жестко загонять в одно музыкальное колесо, – рассказывает генеральный продюсер “Русское радио. Украина”, член жюри Сергей Кузин. – Именно по этой причине Европа требует, чтобы песни были отформатированы под эти 3 минуты. Это не имеет никакого отношения к творчеству, умению или неумению петь... 8 секунд туда или 12 назад не могут быть определяющими...

Немного удивило прессу наличие среди финалистов конкурса группы “NIKITA”, солистки которой известны своими выдающимися формами и откровенными клипами, а не вокальными данными.

– Я был не против, чтобы этот физиологически-творческий проект оказался в финале, – делится размышлениями Кузин. – Мне, как сексуальному меньшинству – гетеросексуалов уже так мало осталось – приятно было смотреть на девушек во всех смыслах этого слова и со всех сторон. Это частично дань шоу.

– Это не известно, попали в ноты, или не попали. Это новая струя. Может вы еще не понимаете этого, – отметил Бебешко, отвечая на вопрос относительно невысоких музыкальных способностей “NIKITA”.

А девушки и не спешат ноты учить. Да и времени на это нет. Они почти в “промо-тур” собрались. Во всяком случае одна из участниц Дарья Астафьева вместе теперь уже со своим старым знакомым основателем Playboy Хью Хеффнером поедет в Италию на песенный фестиваль в Сан-ремо. Узнав, что “NIKITA” собирается принять участие в Евровидении, Хеффнер сам предложил Астафьевой такое путешествие.

А что же Пономарев? Правда ли, что он выступает продюсером двух участниц конкурса? – поинтересовались мы у Илащука, ведь, к сожалению, самого “виновника”, вместе с другими членами жюри, не было, во Львов поехал. Василий Степанович показал письма от продюсера Игоря Иващенко, заверенные нотариально, который подтверждает, что именно Иващенко продюсирует Tori Joy и Иру Пойзен. В зале даже нашелся и сам автор письма, который подтвердил, что “Саша никогда не был продюсером этих певиц”.

В этом году результаты полуфинала объявили аж на 10-й день после его проведения. Затягивание процесса оглашения финалистов начало порождать сплетни. В печати даже появилась информация, что члены жюри выступили за снятие Приходько с конкурса, а впоследствии Мозговая, мол, предложила взятку в размере... $500 тысяч, чтобы помочь Приходько представить Украину на Евровидении-2009. Но обе стороны эту информацию опровергают.

– Мы ожидали взяток. Кризис. Никто ничего не принес. Мы очень разочарованы. Тянули до последнего, – шутит Бебешко.

– Почему так долго молчала НТКУ? Мы заинтересованы в том, чтобы поехал лучший певец или лучшая певица, и поскольку, как сказал Бебешко, $500 тысяч никто не принес, то поедет лучший, – резюмировал Илащук.

Кстати, наиболее вероятный представитель от Украины на Евровидении-2009 Олег Скрипка свою кандидатуру с участия в конкурсе снял, чем огорчил жюри, ведь на “ВВ” возлагали большие надежды.

– Жаль, что Скрипка не принимает участия. Мы рассчитывали на его харизматичность, – заявил Илащук.

Список финалистов нацотбора Евровидения-2009: Tori Joy, “Гарячий шоколад”, Татьяна Брянцева, “Zакльопки”, Наталия Волкова, “4 Kings”, Светлана Лобода, “Kishe”, “ANA”, группа “NIKITA”, Александр Панаетов, Денис Барканов, “GODO”, Ира Пойзен, Ленара Османова.

Финал украинского отбора на песенный конкурс “Евровидение” пройдет 8 марта во дворце “Украина”.

Анна Ященко