Ялтинская инициатива Януковича: полусаммит или провал?

11-12 мая в Ялте по инициативе Виктора Януковича состоится 18-й саммит глав государств Центральной Европы. Этот саммит планировали посвятить тематике европейской интеграции. Ожидалось, что в мероприятии примут участие свыше 20 первых лиц государств. От имени Януковича официальные приглашения направили странам Центральной и Восточной Европы и руководству европейских институций. В Крыму создали оргкомитет по подготовке и проведению саммита во главе с председателем Совета министров Крыма регионалом Анатолием Могилевым. У последнего подсчитали, что на организацию саммита понадобится 288 тысяч гривен. Тогда еще власть не думала, что на организации на наивысшем уровне можно сэкономить — западные лидеры не будут обращать внимание на декорации. Более того, 13 президентов – Германии, Чехии, Австрии, Италии, Словении, Венгрии, Эстонии, Хорватии, Латвии, Болгарии, Албании, Черногории, Румынии – уже отказались ехать к Януковичу в Ялту. Это реакция Запада на ситуацию в Украине вокруг Юлии Тимошенко.

В МИД информацию относительно участия президентов в саммите Януковича не будут комментировать.

«Мы готовим саммит, проводим соответствующие переговоры, то есть работа проводится для того, чтобы этот саммит прошел успешно», - уклончиво отметил спикер МИД Украины Александр Дикусаров.

По неофициальным данным, в Ялту приедут 5 президентов стран Центральной Европы – это в лучшем случае.

На данный момент подтвердили свое участие в саммите президент Литвы (в обмен на встречу с Тимошенко), а также руководители государств Польши, Словакии и Молдовы.

Идея проведения регулярных встреч глав государств Центральной Европы возникла в 1993 году. Цель инициативы заключалась в создании надлежащих условий для неформального обмена мнениями по актуальным вопросам европейской и региональной политики, развития политического, экономического и гуманитарного сотрудничества между государствами региона. Первый саммит в апреле 1994 года был посвящен балканской проблематике, реализации программы «партнерство ради мира» и интеграции в ЕС. В работе третьего саммита (июнь 1996 года), посвященного взаимной ответственности ведущих государств, впервые принял участие Президент Украины. Предыдущий 17-й саммит глав государств стран Центральной Европы проводили наши соседи поляки.

Что же будет в Ялте? Каких договоренностей и решения каких вопросов следует ожидать от этого саммита, если не будет 13 глав государств? Какая от него польза? С этими вопросами мы обратились к экспертам.

Валерий Чалый, заместитель генерального директора Центра Разумкова:

САММИТ МОЖЕТ БЫТЬ НЕ ПРОСТО НЕЭФФЕКТИВНЫМ, А ПРОВАЛЬНЫМ

Очевидно, что саммит в Ялте, который должен был быть событием в пользу внешнеполитических инициатив, обремененный внутриполитическими проблемами в Украине, сегодня может быть не просто неэффективным, а если называть вещи своими именами — провальным.

На сегодня представителей 4 стран-основателей этой неформальной инициативы с 1993 года не будет на этом саммите. В таком формате эффективность этого саммита ограничена. Сигналы, которые идут, как по мне, являются сигналами уже будущей международной изоляции (пока еще мягкой) относительно руководства страны.

Эти сигналы начали поступать не сегодня. И МИД нужно было подумать предварительно и отработать даже возможность перенесения саммита на более благоприятный период. Но по моему мнению, восприятие нашей властью тех сигналов, которые прозвучали и продолжают звучать каждый день в странах ЕС, не то что нулевое, а обратное. Это восприятие обиды и непонимания.

Напомню, что в 1999 году во Львове такой же саммит также в непростых внутриполитических условиях (но они серьезно отличались от сегодняшних) прошел довольно успешно.

Любой саммит можно оценивать с точки зрения “встретились руководители государств, о чем-то поговорили и уехали”. Но это абсолютно не так. Любая встреча на наивысшем уровне дает дополнительные возможности для решения вопросов, которые волнуют как отдельные страны по двустороннему сотрудничеству, так и страны по региональному сотрудничеству.

На этом саммите планировалось рассмотреть вопрос региональной безопасности, замороженных конфликтов, в частности, ситуации с Приднестровьем, вопрос энергетического взаимодействия и тому подобное. Думаю, страны, которые заинтересованы именно в этих вопросах, сегодня все же соглашаются приехать в Ялту. Но решение этих вопросов без стран, которые уже отказались, будет ограниченным и нерезультативным.

Сам по себе саммит мог бы быть и должен был быть важным элементом решения вопросов, в которых заинтересованы страны-участники, и для Украины это бы имело дополнительный эффект как для страны, которая имеет очень важную роль в регионе и она могла бы подтвердить эту роль после этого саммита. Но, к сожалению, сейчас эти возможности фактически потеряны.

Геннадий Удовенко, бывший министр иностранных дел:

ПУСТЬ ЭТО БУДЕТ ПОЛУСАММИТ, НО НУЖНО, ЧТОБЫ ОН СОСТОЯЛСЯ

Не приедут главы государств и правительств, но приедут делегации все равно.

Сейчас высокопоставленные чиновники из некоторых стран-членов ЕС заявили, что не приедут на Евро-2012. Это бойкот относительно Украины. Европейский Союз сейчас боится объявить санкции против Украины, еще они до того не дошли, но в то же время они пугают нашу власть. Кто-то из руководителей ЕС на днях заявил, что ситуация в Украине ставит под сомнение судьбу Соглашения об Ассоциации...

Мы должны выдержать это давление.

Возможно, важность этого саммита будет не так значима, но независимо от любых обстоятельств — приедут не приедут — нам нужно его провести. Вспомните Олимпийские игры в Москве — они бойкотировались, но состоялись и остались в истории.

Пусть это будет полусаммит, но нужно, чтобы он состоялся.

Григорий Перепелица, эксперт по международной политике, профессор Киевского национального университета им. Т. Шевченко:

ЭТИМ ОТКАЗОМ ФОРМИРУЕТСЯ ПОЗИЦИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА ОТНОСИТЕЛЬНО УКРАИНЫ

К сожалению, вырисовывается очень грустная картина. Вопрос не в том, что не приедут руководители стран, а в том, какое влияние это будет иметь на реализацию нашего европейского курса. Если не будут главы ключевых 13 европейских государств — это очень важный фактор, учитывая наши евроинтеграционные стремления. То, что саммит будет сорван — это не большая беда. Более угрожающим является символическое значение этого отказа. Поскольку этой отказом формируется определенная позиция Европейского сообщества относительно Украины. Вот что самое угрожающее.

Такие саммиты имеют прежде всего политическое значение. И они символизируют принадлежность Украины к европейским делам, они символизируют, что Украина является также участником этого процесса, что она важна в этом процессе. Соответственно, Украина на подобных саммитах может формулировать свою позицию, согласовывать на дискутивном уровне свои интересы со всеми странами этого сообщества. Это важно прежде всего с точки зрения развития политического диалога.

Наихудший вариант — если этот саммит будет отменен.

У нас ситуацию, когда нужно выбрать между плохим и худшим.

Александр Сушко, научный директор Института евроатлантического сотрудничества:

СПИСОК ТЕХ, КТО НЕ ПРИЕДЕТ, ЕЩЕ НЕ ИСЧЕРПАН

Саммит Центральноевропейской инициативы проводится ежегодно на территории председательствующей страны. Украина на сегодня председательствует и, соответственно, организует саммит на своей территории.

Не могу сказать, что на этом саммите ожидалось решение каких-то значительных международных проблем. Это обычная повседневная, даже рутинная работа организации, которая далеко не принадлежит к числу ведущих организаций в Европе. Тем не менее, для Украины эта организация важна. Она удостоверяет полноправное участие Украины в региональных форматах, в которые в большинстве своем входят страны-члены Европейского Союза. Для Украины важна поддержка своего авторитета как лидера, в данном случае – председательствующей страны, поэтому безусловно огромные усилия прилагались к тому, чтоб обеспечить явку на должном уровне.

Сейчас проведение этого саммита имеет существенное имиджевое значение. Каждая страна, проводя такие саммиты, пытается обеспечить представительство на наивысшем возможном уровне. И именно уровень представительства и идентифицирует, насколько та или другая страна пользуется доверием и уважением партнеров по организации, насколько другие главы государств и правительств проявляют соответствующий интерес к этой стране. Потому это значительный удар для Украины.

Для сравнения, в прошлом году Польша собрала 19 глав государств и правительств на аналогичном саммите. Теперь любая явка лидеров государств ниже, чем 19, уже воспримется как определенная проблема. Конечно, в ситуации с Украиной речь не идет даже об участии 10 глав государств.

Дается абсолютно четкий сигнал из Европы, что вопрос именно в соблюдении элементарных прав относительно Юлии Тимошенко, особенно после информации о ее избиении. Потому что украинская сторона отреагировала на эту информацию крайне неуклюже. Вместо того, чтобы сделать быстрые решения – провести расследование, возможно, освободить причастных, собрать пресс-конференцию, заявить о недопустимости таких вещей, - украинская сторона пошла абсолютно непродуктивным путем и только усугубила проблему.

Украинская власть избрала наихудший из возможных путей реагирования на такую кричащую и очень чувствительную для Европы информацию. И я думаю, это еще не последнее последствие этого инцидента. И список тех, кто не приедет на саммит, еще не исчерпан.

Анна Ященко