Послушник украл золото из монастыря в Севастополе (фото)

Сотрудники милиции задержали мужчину без определенного места жительства, послушника храма, который украл золотые украшения из монастыря преподобного Паисия Величковского в Севастополе. Прихожане жертвовали драгоценности храму, излечившись от бесплодия, сообщила пресс-служба севастопольского управления МВД.

Украшения на 40 тысяч гривен были похищены из мужского монастыря, расположенного в селе Морозовка Балаклавского района. В монастырском храме хранятся святыни: более 700 частиц мощей угодников.

«Злоумышленник взломал дверь, разбил застекленную нишу, расположенную у иконы Пресвятой Богородицы, и украл драгоценности», - говорится в пресс-релизе.

После кражи бродяга скрылся из Севастополя. Сначала уехал в Симферополь, а потом отправился в вояж по городам Украины - Херсон, Одесса, Винница. Оперативники получили информацию, что 36-летний мужчина собирается отправится на автобусе в Днепропетровск к своей девушке, и задержали его в рейсовом автобусе под Николаевом, нашли часть похищенных золотых украшений и квитанции о сдаче драгоценностей в ломбарды.

Против бомжа возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 185 УК Украины - кража.

Фото милиции Севастополя