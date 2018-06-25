Василию Джарты назначили замполита

Назначение Владимира Яцубы постпредом Президента в Крыму выглядит как создание системы противовесов. На самом деле, пока Яцуба будет всего лишь «передастом». До особых распоряжений сверху.

Владимир Яцуба всегда и при всех властях считался «сильным политиком». Но при этом никто никогда не задавался вопросом, а что же такого сделал Владимир Григорьевич, что его считают столь сильным игроком? И будучи руководителем Днепропетровской обладминистрации, и в Кабинете министров, и на других должностях Яцуба отличался всего лишь двумя очень важными для чиновника качествами. Во-первых, он всегда был лоялен и предан к власти (той, которая на тот момент была). При этом он, будучи человеком, безусловно, умным и проницательным, всегда безошибочно ставил «на главного». Всегда и при всех обстоятельствах он позиционировал себя как человек «первого лица», особо не размениваясь на посредников. Во-вторых, Владимир Григорьевич слывет человеком, который умеет правильно ставить задачи, чтобы и работа шла, и первому лицу было о чем докладывать. Проще говоря, он прекрасный чиновник, который понимает, что главный закон госслужбы состоит в том, чтобы и себя не сжечь лишним рвением, но и начальство оставить довольным какими-то достижениями.

Назначение Яцубы в Крым многих на полуострове насторожило. Ведь до конца неясно, а кто же пролоббировал назначение Владимира Григорьевича. Особенно если учесть, что премьер автономии только что вышел с длительного больничного, а в автономии последние несколько дней ходили настойчивые слухи о том, что Василий Джарты готовится к отставке. Более того, сразу же поползли слухи о том, что Яцуба станет неким центром влияния, а в будущем даже дорастет до того, чтобы возглавить правительство автономии.

На самом деле, пока это назначение всего лишь может немного пощекотать нервы Василию Джарты. Никакого карт-бланша, как говорят наши источники в Администрации Президента, Яцубе никто не давал. Говорить, что его назначила какая-то группа влияния как минимум нелогично. Да, он находится в неплохих отношениях с группой главы президентской канцелярии Сергея Левочкина. Но он, в первую очередь, «солдат Президента» и играть будет в те игры, которые ему предложит Виктор Янукович (напомним, что группа Фирташа-Левочкина, по мнению многих обозревателей, была бы не против, чтобы место Джарты занял кто-то более лояльный к ним). В ближайшее время постпред президента в Крыму будет всего лишь «государевым оком», которое исправно отсылает депеши и отчеты в столицу. На этом все его функции будут исчерпаны, если, конечно, не считать вручение наград к профессиональным праздникам. А на вопрос, почему Президент назначил именно Яцубу, а не кого-то другого, наверное, не нужно искать глубоких ответов. Во-первых, потому, что нужно было дать должность нужному и проверенному кадру (заместителем в СНБО не получилось, так как там заместителей и так уже больше, чем сотрудников). В какой-то госкомитет – как-то мелко. Постоянный представитель в Крыму тоже, конечно, не фонтан, но должность звучит красиво, многим на полуострове придется напрячься. А ведь, как известно, подчиненных всегда нужно держать в тонусе. В общем, какой-то многоходовой логики в этом назначении нет. Среди короткой скамейки запасных Президента просто «ткнули пальцем» в Яцубу.

Сможет ли Владимир Яцуба в будущем «подсидеть» Василия Георгиевича? Сегодня это всего лишь футурология. В ближайшем будущем никаких грозовых туч над Джарты нет. Могут ли они появиться? Безусловно, да. Впрочем, как и над любым другим чиновником в нашей стране, где чиновник - лицо подневольное и живет, по-большому счету, как будто в рабстве у начальства. Поэтому назначение Яцубы – это назначение хорошо проверенного замполита к сильному начальнику части. В случае чего, может вовремя донести начальству о том, что комчасти заносит в сторону. Если что, в крайнем случае, конечно, может даже взять командование на себя. Но главное начальство знает, что замполит и командир части вместе пить не будут, а значит, если надо, система противовесов заработает в любой момент по указу сверху.

Вадим ДЕНИСЕНКО, "Комментарии"