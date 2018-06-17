Крым доверили первому кооператору Макеевки

Кадровая рокировка произошла в Крыму. «Первый кооператор Макеевки» возглавил «ударную группу». Основатель крымского строительного гиганта – фирмы «Консоль» – обеспечит тылы. Янукович распределил роли...

Анатолий Гриценко капитулировал. После поездки в Киев крымский спикер-«регионал» написал заявление об уходе с должности. Его примеру последовали первый вице-спикер Григорий Иоффе и премьер Виктор Плакида, оба – члены Партии регионов (ПР).

На пленарном заседании Верховного совета (ВС) автономии заявления удовлетворили. Отправленный в отставку Анатолий Павлович, пожелав парламентариям удачи и терпения, быстрым шагом покинул зал.

– Дорогой ты мой, ты что, думаешь, ты будешь вечно сидеть в руководящем кресле? Что за мелодраматизм такой?! Как только меня сняли – я ушел. Спустись в зал! Сядь с депутатами как обыкновенный депутат. Ни-че-го не произошло! Мы сидим, рядовые депутаты, и не видим никакого поношения для себя. Ты что устраиваешь истерику по поводу своего снятия?! Это очередное подтверждение мелкости характера этого политика! – прокомментировал «сценку» депутат Владимир Казарин в эфире «Черноморки»...

Но вернемся в стены «пентагона».

В тот же день новым спикером депутаты избрали Владимира Константинова – исполняющего обязанности лидера крымской организации ПР, бывшего президента корпорации «Укрросбуд».

– Большой аванс доверия я расцениваю как доверие не только ко мне, но и к нашей политической силе, к нашему президенту. Я постараюсь мобилизовать все силы крымского парламента для реализации программы президента «Украина для людей», – сказал Константинов, заняв кресло главы ВС республики.

Премьером по представлению спикера парламентарии избрали согласованную с Януковичем кандидатуру зампредседателя Партии регионов Василия Джарты – куратора Крыма по линии ПР.

Он – уроженец Донецкой области. Как выяснилось, с крымскими корнями («я – грек, предки мои с крымского полуострова, при Екатерине II были переселены в донецкие степи»).

Он – один из «первых кооператоров» донецкого города Макеевка. Позже – зампредседателя Горняцкого райсовета в Макеевке, мэр города. В дальнейшем – первый зам губернатора Донецкой области, потом депутат украинского парламента, министр охраны окружающей среды, снова нардеп…

«Когда в 1988 году вышел закон о кооперации, я бросил работу на государственном СТО и занялся бизнесом. Я был первым кооператором Макеевки! Занимался всем: торговал цветами, работал таксистом, выращивал арбузы и дыни, собственноручно продавал их на рынке. Потом на одолженные деньги купил автомат, производивший пластмассовые изделия. С тех пор дела пошли лучше. <…> Со временем я начал торговать углем и коксом». В 1998 году «без малейшего опыта работы в госорганах я начал карьеру чиновника. Ощутил, что у меня есть талант тянуть эту лямку», – как-то заявил Джарты.

– В Крыму ударную группу возглавит Василий Георгиевич. Ну, Владимир Андреевич – наш соратник, проверенный боец. Я думаю, что вы будете вместе работать, – сказал Янукович в Симферополе, куда президент приехал на следующий день после смены автономно-«региональной» власти.

За что «ушли» Гриценко-Плакиду, внятно не пояснил.

– Мы обязаны признать ошибки, которые совершали предшественники президиума, – заявил президент, сидя в президиуме ВС Крыма.

– Они (Гриценко и Плакида) не в простых условиях работали все эти годы. Были объективные проблемы, были и субъективные проблемы – ошибки, промахи, недостаточная координация работы на территории полуострова.

Рассказал: чем теперь будет заниматься экс-спикер Крыма.

– Я принял решение доверить Анатолию Павловичу Херсонскую область. Когда мы обсуждали этот вопрос, помощники сказали так – это шрафбат, а я говорю: это ударная группа.

Крымским чиновникам «тихой жизни» не обещал.

– Просил бы записывать. Вы не на прогулку пришли, уважаемые коллеги, – обратился Янукович к собравшимся в зале парламента автономии. – Я не лекцию приехал читать в Крым. Я спрошу по полной программе (во время следующего приезда). «Тихого життя» не будет здесь. Мы будем наводить порядок во всех сферах жизни автономии. Во всех!

– Наша с вами задача в этом году – преодолеть последствия кризиса… Просил бы, чтобы программа неотложных мер по выходу из экономического кризиса была в самое ближайшее время отработана и рассмотрена на Верховном совете Крыма, подготовлена с участием городов, районов, с привлечением актива, общественных организаций. Желательно, чтобы вы провели общественные слушания, потому что у людей накипело, нужно людей услышать, – заявил президент...

За избрание новых хозяев Крыма пришлось расплачиваться должностями в парламенте и правительстве. Портфели делили на следующий после визита Януковича день. На всех не хватило, поэтому увеличили количество вице-премьерских постов с шести до девяти и создали две парламентские комиссии со статусом постоянных. Кроме того, министерство промполитики, транспорта, связи и топливно-энергетического комплекса разбили на три. Таким образом, все парламентские политсилы, за исключением Блока Тимошенко (в результате кадровых изменений бютовцы лишились двух комиссий в ВС Крыма), представлены на руководящих постах. Новые хозяева Крыма готовы работать с БЮТом, если сторонники Тимошенко поддержат программу Януковича «Украина для людей».

– Владимир Андреевич, почему увеличилось число комиссий? – спросили журналисты спикера.

– Задачи увеличиваются. Нам та-а-акие задачи президент поставил! За полгода нам нужно горы свернуть, чтобы пыль стояла над Крымом. Дел будет очень много, – сказал Константинов.

– Василий Георгиевич, зачем девять замов?

– Это не мое решение, а решение коалиции. Каждый (руководитель фракции) считает, что должен иметь как минимум одного вице-премьера. Я согласен, что эффективности в этой работе, наверное, не будет. Мне столько заместителей не нужно, – ответил премьер.

– То есть, можем сказать, что это политическое решение?

– Да не "можем сказать", а так оно и есть! Я этого не скрываю. Мне сложно сказать, чем будут заниматься мои заместители по направлениям – девять человек! Я вижу для эффективной работы – пять. Посмотрим… Дайте мне срок, не критикуйте жестко на этом этапе. Через месяц мы увидим либо эффективность, либо неэффектвиность этой команды…

Решение реорганизовать министерство промполитики, транспорта и ТЭК принадлежит ему.

– Это моя инициатива, а не удовлетворение «хотелок» всех политических сил (в парламенте). Я считаю, пока нет такого специалиста, который может объединять в министерстве три таких разных направления. Второе: мне бы хотелось выстроить направления, которые соответствовали бы (министерствам) в Кабмине Украины, чтобы коммуникации были эффективны, – пояснил Джарты.

«Донецкую» команду собственно самого Василия Джарты представляют не так много людей, как того опасались «крымские». Его правительственная квота составила три вице-премьерские должности и одну министерскую», – пишет «Зеркало недели».

Смещение центра власти?

Эксперты считают, что центр власти переместился с шестого этажа парламента в здание правительства.

– Центр власти сместился. Напомню, Автономная республика Крым – парламентская республика: главным действующим лицом в политике Крыма является спикер парламента и парламент как действующий орган, а Совмин должен исполнять то, что решают парламентарии. По поведению журналистов мы видели, куда переместился центр власти. Мне даже как-то стало жалко нынешнего спикера, – сказал политолог Сергей Киселев.

/УНИАН-Крым/