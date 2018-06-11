Севастополь и Мукачево присоединят к ЕС

В ближайшее время в Украину прибудет группа технических специалистов Аэрокосмического центра ФРГ для проработки условий сотрудничества с украинскими коллегами по использованию радара в Севастополе и Мукачево в интересах центра. Речь идет о применении украинской системы контроля и анализа космической обстановки для предупреждения столкновений с космическими объектами спутников немецкой группировки дистанционного зондирования Земли TerraSAR-Х и TanDEM-X, а также спутников немецкой научной группировки

УНИКАЛЬНОСТЬ TerraSAR-Х заключается в использовании для коммерческих снимков оборудования, произведенного на основе технологий, ранее применявшихся только в военных программах. На сегодняшний день аналогичные радары эксплуатируют только оборонные ведомства США и Японии.

Представители Аэрокосмического центра ФРГ должны отработать и представить украинским коллегам требования к точности траекторных измерений, формат и способ передачи данных. В свою очередь, украинская сторона заинтересована в изучении используемых немецкими коллегами методов оценки рисков столкновений космических объектов, а также используемой немецким радаром методики траекторных измерений.

Пока экономические условия сделки не объявляются. На данном этапе это, видимо, сделать непросто. Тем более что в 2008 году представители России, объясняя необходимость срочного отказа от двух радиолокационных станций (РЛС) в Украине, заявляли, что эти радары вообще невозможно использовать в международной кооперации, тем более совместно с ЕС. Например, бывший начальник Главного штаба ракетных войск стратегического назначения РФ генерал-полковник Виктор Есин сказал тогда, что «это намерение украинцев утопично». По словам Есина, украинские центры не подлежат реконструкции и их «невозможно использовать без того, чтобы разрушить и построить на их месте что-то другое». Генерал подчеркнул, что Россия отказалась от применения этих устаревших станций, поскольку они выработали эксплуатационный ресурс.

Украинская сторона считает иначе. Год назад Юрий Алексеев, в то время генеральный директор Национального космического агентства Украины, довольно оптимистически оценивал перспективы включения украинских радаров в европейскую систему безопасности. «Эти станции — один из элементов глубокоэшелонированной системы ПРО. Мы сейчас думаем предложить свои услуги Европе, которая пытается создать систему безопасности», — сказал он. Алексеев также заметил, что эксплуатационные возможности украинских РЛС уже получили высокую оценку западных специалистов. «Чтобы продолжить их эксплуатацию, мы займемся их модернизацией, есть видение, как их модернизировать», — подчеркнул он.

С апреля прошлого года, после одностороннего отказа России от использования наших РЛС, эти комплексы прошли плановый техрегламент и начали функционировать в качестве средств украинской системы контроля и анализа космической обстановки. При этом НКАУ разрабатывает стратегию применения станций до 2015 года по двум направлениям: внутреннем и внешнем — в рамках международного сотрудничества. Отрабатывается также программа модернизации узлов для обеспечения их эксплуатации до 2020 года.

Ожидается, что перевод радаров на новый режим работы (в качестве средств контроля космического пространства) обеспечит 30%-ное сокращение затрат на их обслуживание по сравнению с боевым использованием в российской системе СПРН. Россия ежегодно выплачивала Украине $1,5 млн., хотя украинская сторона указывала, что реально тратит на содержание двух станций около $3 млн.

Вообще, в случае, если украинско-немецкое сотрудничество в этой сфере действительно будет иметь практическую реализацию, Россия может с полным правом кусать локти, особенно с учетом результатов президентских выборов в Украине. Ведь отказ от использования РЛС в Мукачево и Севастополе был обусловлен не технической необходимостью, а желанием наказать «стремление Украины в НАТО». Кстати, российская станция СПРН в Армавире, которая должна была еще два года назад заменить украинские радары, до сих пор не вошла в строй.

В январе командующий космическими войсками РФ генерал-майор Олег Остапенко в очередной раз заявил, что РЛС под Армавиром будет поставлена на боевое дежурство уже в текущем году. Тем самым подтвердив, что уже год в российской ПРО существует брешь на юго-западном направлении, которая образовалась после отказа от украинских радаров. Особую пикантность ситуации придает тот факт, что Россия «ослепла» именно на том направлении, где согласно ее новой военной доктрине находится главная угроза — НАТО. США тем временем намереваются размещать элементы своей ПРО в Восточной Европе и на Черном море. Следовательно, Москва либо в действительности не считает альянс угрозой своей безопасности, либо в данных обстоятельствах действует нелогично.

Теперь Россия оказалась в ситуации, когда Украина в НАТО уже не идет, новый украинский президент позитивно смотрит на любое углубление отношений с РФ, а радары в Севастополе и Мукачево уже готовятся к работе в единой системе с европейцами. Как теперь будет развиваться ситуация, сказать сложно. Однако представляется, что российское руководство не сможет «переступить через свою гордость» и предложить выйти на новый уровень отношений в сфере СПРН в трехстороннем формате: Украина — ЕС — РФ. Ведь тогда придется признать, что Россия села в лужу.

Михаил Самусь, Центр исследования армии, конверсии и разоружения

Газета "Комментарии"